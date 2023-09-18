Жителей двух районов Астаны предупредили о мутной воде из крана

Жители столицы пожаловались на грязную воду с неприятным запахом в своих домах. В "Астана Су Арнасы" ответили, что в двух районах мутность воды может быть повышена, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько жителей Астаны в Instagram-профиле ГКП "Астана Су Арнасы" пожаловались на грязную и вонючую воду в своих домах. В ответ на возмущения предприятие сообщило, что с 15 сентября в городе был запущен новый магистральный водопровод для улучшения водоснабжения в районах Алматы и Есиль.

"Возможно временное повышение мутности воды, но бактериологический анализ подтверждает соответствие воды стандартам ГОСТа. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в ответе "Астана Су Арнасы".

Нехватка воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

10 июня давление подачи воды в Астане увеличили. Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно решить проблему с водой в городе, в противном случае он пригрозил соответствующими решениями.

В начале августа аким столицы Женис Касымбек сообщил, что нехватки воды в городе не наблюдается.