Первоклассниц пытались увести с территории школы в Павлодарской области

В соцсетях появилось видеообращение жительницы Павлодарской области – она рассказала, что пьяный мужчина пытался увести первоклассниц с территории школы. На ситуацию отреагировали в акимате села Кенжеколь, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram-паблике "Типичный Павлодар". В кадре жительница Павлодарской области рассказывает об инциденте, который произошел на территории школы села Кенжеколь. По ее словам, мужчина подошел к ученицам первого класса, в том числе к ее дочери, после уроков, пока они ждали родителей, и обманным путем хотел их увести. Однако в этот момент к школе подошла она и забрала детей.

Женщина добавила, что после произошедшего ребенок не хочет идти в школу. Она призвала местные власти усилить меры безопасности на территории учебного заведения.

"Я боюсь ее отпускать. Раз там ходил мужчина, значит, он может зайти в школу. Я обращаюсь к акиму Кенжеколя, акиму Павлодарской области, управлению образования с просьбой помочь поставить охрану, чтобы мы не боялись отпускать детей в школу", – сказала она.

Акимат села Кенжеколь прокомментировал инцидент в комментариях к публикации.

"14 сентября в 14:30 часов житель 5-этажного дома села Кенжеколь на территории школы уговаривал двух девочек, учащихся первого класса, пойти вместе с ним, якобы их родители в курсе и потом заберут.

В настоящее время данный гражданин находится в вытрезвителе города Павлодар и начато расследование", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что по данному факту проводится проверка.

"14 сентября в 18:00 в дежурную часть Южного ОП УП города Павлодара обратилась жительница села Кенжеколь о том, что "ее малолетнюю дочь с территории школы хотел увести незнакомый пьяный мужчина". Факт зарегистрирован. Личность мужчины установлена. Им оказался 34-летний сельчанин. Данный гражданин помещен в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления.

По данному факту полицией УП города Павлодара проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", – сообщили в ведомстве.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В феврале в Министерстве просвещения РК поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Также глава МВД Марат Ахметжанов высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Позже в Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в Типовые правила деятельности школ. Согласно документу, во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

В июне глава Минпросвещения доложил Токаеву, что планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

А в середине августа Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября.

Так, по данным МВД, больше половины школ в стране небезопасны. Всего проинспектировали свыше 5 тысяч учреждений, и нарушения нашли в большинстве случаев – это 2900 школ.

"В основном это несоответствие стандартам видеонаблюдения, отсутствие тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны. Привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 миллиона тенге", – заявил вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев.

В конце августа Алихану Смаилову в МВД рассказали, сколько школ в Казахстане обеспечены системой безопасности.