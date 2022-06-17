Школьные автобусы появятся в следующем году в Алматы

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Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня во время встречи с населением Медеуского района пообещал запустить программу "Школьный автобус" в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на претензию жительницы района касательно заторов по улице Назарбаева из-за частной школы, аким сообщил, что на улицах города появятся школьные автобусы.

"На следующий год мы собираемся запустить программу "Школьный автобус" для всех школ города. И если частные школы присоединятся, я их с удовольствием возьму.

Мы предварительно поговорили с производителями. Есть возможность собирать автобусы, город постарается для всех школ запустить парк. Я думаю, это сильно разгрузит город, так как с 1 сентября по 25 мая у нас улицы загружены", - сообщил Досаев.

По его словам, программа требует доработки. Возможно, она будет внедряться поэтапно, отметил он.

"Но такая идея у меня есть, и в следующем году мы ее реализуем, это поможет разгрузить улицы", - заключил градоначальник.

Напомним, ранее Досаев пообещал запретить строительство на горных склонах в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974618-shkolnye-avtobusy-poyavyatsya-v-sleduyuschem-godu-v-almaty/