Пандус для авто в аэропорту Алматы закрыли на ремонт

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пандус для заезда автомобилей в аэропорту Алматы закрыли для проведения ремонтных работ. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пандус будет закрыт с сегодняшнего дня, отмечается в сообщении пресс-службы.

"В связи с капитальным ремонтом и реконструкцией привокзальной площади на территории Международного аэропорта Алматы c 21.09.2022 пандус будет закрыт на ремонтные работы. Пассажиры могут оставлять машины на крытой и открытой парковке", - рассказали в аэропорту.

Отмечается, что пройти в терминал можно по пешеходному мосту и через привокзальную площадь.

Напомним, ранее мы рассказывали, на каком этапе находится строительство нового терминала Международного аэропорта Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988890-pandus-dlya-avto-v-aeroportu-almaty-zakryli-na-remont/