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В аэропорту Алматы придумали, как защитить иностранцев от нечестных таксистов

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В алматинском аэропорту придумали способ, как уберечь иностранцев от обмана их таксистами. На территории воздушной гавани появились объявления и листовки с тарифами на услуги такси, передает NUR.KZ.

Так, была создана рабочая группа, в которую вошли представители Палаты предпринимателей Алматы, аэропорта, Казахстанской туристской ассоциации, Региональной Палаты ЧСИ, а также представители госорганов, полиции и прокуратуры.

Рабочая группа проанализировала стоимость такси, которые предоставляют сервисы заказа, и рассчитала средние цены на поездку.

Тарифы на пассажирские перевозки варьируются от 1200 до 12000 тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса такси. Самая высокая стоимость указывается в премиум сегменте такси от терминала аэропорта до горнолыжного курорта "Шымбулак", сообщили в акимате города.

Следует отметить, что это не фиксируемая, а рекомендуемая цена для пассажиров, которая может меняться с учетом погоды, спроса и других данных.

"Специально созданной рабочей группой разработаны информационные стенды и буклеты с указанием тарифов на услуги официальных операторов такси, включая городские зоны и рекомендуемые цены", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Информация о такси
Информация о такси. Фото: аэропорт Алматы

Информацию можно найти на стойках возле ленты выдачи багажа и даже на раздвижных дверях в зоне прилета международных рейсов.

В аэропорту добавили, что материалы опубликованы на казахском, русском, английском и китайском языках.

Информация о такси
Информация о такси. Фото: аэропорт Алматы

Напомним, ранее таксист довез иностранцев от аэропорта до гостиницы в Алматы за 800 долларов. Он посадил в свою машину туристов из Индии, пообещав подвезти их до гостиницы за тысячу тенге.

Впоследствии он понес наказание в виде ареста.

Также гражданин Германии пожаловался на таксиста, который подвез его за 45 тыс. тенге в Алматы.

Позже в Алматы обманули еще одного гражданина Германии. Иностранец заплатил за поездку на такси из аэропорта до центра города около 200 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024900-v-aeroportu-almaty-pridumali-kak-zaschitit-inostrantsev-ot-nechestnyh-taksistov/

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