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Многочасовые очереди в аэропорту Алматы: Досаев попросил ускорить строительство терминала

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Ерболату Досаеву объяснили, почему в аэропорту города скапливаются очереди. Сегодня аким провел совещание по вопросам развития Международного аэропорта Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи аким города и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан обсудили вопросы хода строительства нового пассажирского терминала. По словам Каптана, сегодня основные строительно-монтажные работы завершены более чем на 65%. Темпы строительства ускоряются.

Досаев обратил внимание на ряд проблемных вопросов, например, на многочасовые очереди, на которые жалуются алматинцы и гости города. А также на длительное ожидание багажа, нехватку парковочных мест и прочие неудобства.

Серкан Каптан объяснил главе города, что в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы. Между тем, он сообщил, что в аэропорту обновлены багажные линии, установлены новые системы кондиционирования, закуплены комфортабельные автобусы.

Кроме того, в аэропорту рассказали, что площадь нового международного пассажирского терминала составляет 53 500 кв.м. С его введением в эксплуатацию пропускная способность аэропорта Алматы увеличится до 14 млн человек в год, что позволит навести порядок в работе воздушной гавани.

Так, в прошлом году аэропорт Алматы принял 7,2 млн пассажиров, в этом году ожидается рост пассажиропотока до 9 млн человек.

По мере открытия нового пассажирского терминала планируется приступить к модернизации старого - он будет обслуживать внутренние рейсы.

Как рассказали в акимате города, Ерболат Досаев отметил необходимость ускорения завершения строительных работ. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку со стороны акимата.

Ранее в Международном аэропорту Алматы сообщили о резком приросте пассажиров в связи с наступлением летних отпусков и каникул. Также сообщалось, когда будет готова эстакада. которую закрыли еще год назад на ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032733-mnogochasovye-ocheredi-v-aeroportu-almaty-obyasnili-akimu/

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