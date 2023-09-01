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30 лет независимости Казахстана

Новые школы и повышение стипендий: с чего начнется новый учебный год в Казахстане

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Линейка в школе
Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом учебном году в Казахстане начнут работу новые школы. Также увеличатся стипендия студентов и зарплаты воспитателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Отмечается, что в рамках поручения главы государства Министерством просвещения принимается ряд мер по повышению качества системы образования. Уже с этого месяца зарплата 97 тысяч воспитателей повысится на 30%, а стипендия студентов колледжей на 50%.

Кроме того, более 1,4 млн учащихся 1-4 классов будут охвачены бесплатным питанием. 55 тысяч казахстанских детей начнут обучение в новых школах. Всего в 2023-2024 учебном году планируется запуск 154 новых школ на 132 тысячи ученических мест.

В школах страны заработают центры педагогической поддержки родителей. Все эти меры направлены на повышение качества отечественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для наших детей.

Открытие новых школ

Так, по данным ведомства, в новом учебном году в стране откроется 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. При этом всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест.

Кроме того, завершается капитальный ремонт 194 организаций образования.

"По поручению главы государства до конца года 1000 школ, расположенные в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей. Также планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов", – отметили в профильном министерстве.

Также благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к первому сентября откроется 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ – на 30 тысяч ученических мест за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций. Помимо этого, начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.

Отмечается, что государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние три года, по данным Минпросвещения, было введено в эксплуатацию 626 школ на 340 тысяч ученических мест.

Увеличение стипендии студентам колледжей

Еще, как отметили в ведомстве, новый учебный год начинают 190 тысяч студентов колледжей, и 133 тысячи из них будут обучаться по государственному образовательному заказу. Еще 10 тысяч студентов – по заявкам предприятий.

По поручению главы государства в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. По квотной категории будут обучаться 75 тысяч студентов технического и профессионального образования.

Отметим, госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина.

"В целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий: с 1 сентября 2023 года – на 50%, с доведением в 2024 году до 100%.

Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тысячи мест", – сообщили представители Минпросвещения.

Реализация послания главы государства
Реализация послания главы государства. Инфографика: пресс-служба Министерства просвещения

Поздравление министра просвещения

Также всех родителей, учителей и школьников с началом учебного года поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев.

"Для более трех миллионов казахстанских детей наступает новая пора получения знаний – старт к новым стремлениям, открытиям и глобальным целям.

В предстоящем учебном году более 130 тысяч учащихся начнут обучение в стенах новых школ", – отметил он.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию уровня образования в селах. В этом году тысяча сельских школ пройдут модернизацию. В них появятся предметные кабинеты, обновится школьная мебель, улучшатся библиотеки и столовые. Как заявил Бейсембаев, впервые будет организована республиканская олимпиада среди сельских школ.

Также он отдельно обратился к первоклассникам.

"Наступает один из самых волнительных моментов в вашей жизни. Сегодня для 366 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок. Это день, когда открываются двери в удивительный мир, в котором будет много открытий, гордость за свои победы, радость от приобретения новых знаний.

Для 188 тысяч одиннадцатиклассников – это последний год в стенах родных школ.

Для родителей – это волнительный день, когда в семье наступает время важных забот об учебе. День, когда с ностальгией вспоминаются собственные школьные годы.

Для 190 тысяч юношей и девушек, которые впервые переступят порог колледжей – это начало большого пути к делу всей их жизни.

Для наших педагогов – это день возвращения к любимой работе, встречи с ребятами, для которых предстоит стать не только учителем, но и другом, защитником, проводником

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Желаю, чтобы новый учебный год стал интересным и полезным для каждого из вас! Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия! С Днем знаний!" – поздравил казахстанцев министр просвещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034794-novye-shkoly-i-povyshenie-stipendiy-s-chego-nachnetsya-novyy-uchebnyy-god-v-kazahstane/

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