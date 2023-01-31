Токаев: Население Астаны может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году

Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Под председательством президента Казахстана началось совещание по вопросам развития столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры", – заявил президент.

При этом он подчеркнул, что в данном направлении есть определенные проблемы. В частности, по его словам, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге.

Как отметил Токаев, этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%.

"В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3", – сказал он.

Кроме того, во время совещания президент высказался о проблемах дольщиков. По его словам, в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов.

Он поручил правительству ужесточить меры госрегулирования по этому вопросу.

Также глава государства заявил, что качество дорог в Астане не выдерживает критики и поднял вопрос общественного транспорта, в том числе продолжения строительства LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007476-tokaev-naselenie-astany-mozhet-dostignut-dvuh-millionov-chelovek-uzhe-k-2030-godu/