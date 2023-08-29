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Высказывание об ограничении въезда в Астану для новых жителей объяснила Дуйсенова

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Астана. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты встретилась с журналистами и объяснила свое утреннее высказывание об ограничении въезда в Астану для новых жителей – министр заявила, что ее не так поняли, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Тамара Дуйсенова сообщила, что говорила о том, что в будущем в Астане возникнут ограничения по инфраструктуре в случае роста наплыва новых жителей в столицу.

"Никаких ограничений рабочей группой не предложено и не предусматривается – по генплану к 2035 году более 2,5 миллиона человек будут проживать в Астане.

Генплан столицы предусматривает расширение инфраструктуры и строительство жилья на это количество человек. Ограничений (прим. авт. – по въезду) никаких нет", – заявила глава ведомства.

Главное условие для приезжающих в Астану, по словам Дуйсеновой, как и ранее, иметь регистрацию в жилом помещении.

"Смотрите, если человек прибывает сюда – еще раз говорю, никаких ограничений его прибытию нет. Но, если он прибыл сюда проживать, то он должен быть зарегистрирован в том доме, участке, дачном участке, где он живет, чтобы получить соответствующие услуги.

Часто и ко мне обращаются: живут на дачных участках (прим.авт. – без регистрации), и у них есть проблемы, из-за того, что не работают с получением социальных выплат. Я говорю – где бы человек не проживал, он должен быть зарегистрирован", – добавила министр.

Ограничение въезда в Астану

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В середине августа начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Но конкретные предложения пока не озвучены.

Сегодня, 29 августа, в кулуарах кабмина министра Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос ограничения миграции в Астану. По ее словам, сейчас в Астане проживает более 1 млн человек, тогда как ранее население Акмолы составляло всего 300 тыс. человек.

"Если в будущем будет создаваться инфраструктура, в частности, социальная инфраструктура, то тогда можно будет говорить о свободной миграции. Но пока мы вынуждены ставить вопрос об ограничении. На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным", – заявила она утром.

По ее словам, соответствующий законопроект готовит акимат Астаны.

Отметим, в январе этого года глава государства в ходе совещания по вопросам развития столицы отмечал, что население Астаны может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году, через 7 лет.

Он подчеркивал, что в настоящее время важно заниматься развитием инженерной инфраструктуры города, чтобы удовлетворить потребности астанчан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034499-vyskazyvanie-ob-ogranichenii-vezda-v-astanu-dlya-novyh-zhiteley-obyasnila-duysenova/

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