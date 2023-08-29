Почему в школах учебный год вновь завершают 25 мая, объяснила Дуйсенова

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер-министр по соцвопросам Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, почему было принято решение вновь завершать занятия в школах 25 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему учебный год будет завершаться 25 мая, а не 31 мая, как было в этом году.

"Я уже объявила об этом (что предстоящий учебный год завершится 25 мая – прим. ред.). Я бы хотела сразу подчеркнуть, что дети обучаются от 36 недель до 40 недель – это мировая практика.

Но к этому подготавливаются: и обучающая программа, и организационная работа, плюс опять же – инфраструктура. Поэтому мы говорим сейчас, что следующий год завершаем 34-недельным учебным годом – 25 мая", – заявила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, по мере строительства школ, можно будет вернуться к вопросу продления учебного года.

"Сейчас строится очень много школ, порешаем вопросы с аварийными школами и трехсменными школами, и регионы будут готовы подать такую инфраструктуру, что могут ребята – 25-30 человек – сидеть в одном классе. И будут соответствующие условия, (тогда – прим. ред.), конечно, можем вернуться, но с учетом нашей специфики", – резюмировала глава Минтруда и соцзащиты населения.

Напомним, недавно вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая – то есть учебный год сократится с 36 до 34 недель.

В связи с этим Минпросвещения решило снизить нагрузку на предметы для школьников.

В этом году учебный год завершился 31 мая – такую длительность учебного года в Казахстане утвердило в августе прошлого года Министерство просвещения. Однако многие из родителей учащихся попросили снова завершать учебу 25 мая.

Наряду с этим появилась информация, что во многих школах дети в дополнительные дни были заняты сдачей книг, а не учебой. Также в некоторых учебных заведениях последний звонок провели раньше положенного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034443-duysenova-vyskazalas-o-reshenii-zavershat-uchebnyy-god-25-maya/