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Канцелярские товары сильно подорожали в Казахстане

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Рюкзак и школьные принадлежности лежат на паркете
Школьные принадлежности. Иллюстративное фото: artisteer/Getty Images

Канцелярские товары подорожали в Казахстане более чем в полтора раза за год. На сколько выросли цены на ученические рюкзаки и школьные принадлежности, узнали журналисты NUR.KZ.

В июле 2023 года годовая инфляция в Казахстане составила 14%. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары – на 15% за год. И наибольший вклад в этот рост внесли канцелярские товары, цены на которые увеличились на 64,4% по сравнению с июлем 2022 года.

Их резкий рост, согласно данным Бюро национальной статистики, был зафиксирован еще в августе прошлого года, когда канцелярские товары подорожали на 60,5% за год. Образовавшиеся тогда высокие цены сохраняются до сих пор.

Рост цен на канцелярские товары в Казахстане
Рост цен на канцелярские товары в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Среди школьных принадлежностей сильно выросла средняя стоимость тетрадей – на 77,2% за год. Шариковые ручки подорожали на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, а альбомы для рисования – на 44,1%.

Вместе с тем увеличились цены на ранцы и ученические рюкзаки – на 41% за год. резкий рост их средней стоимости также наблюдался в августе прошлого года – 44%.

Рост цен на ранцы и ученические рюкзаки в Казахстане
Рост цен на ранцы и ученические рюкзаки в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что цены на канцелярские товары и их изменение могут отличаться в зависимости от региона, торговой точки, производителя и других факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031757-kantselyarskie-tovary-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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