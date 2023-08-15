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Установить приемлемые цены на школьную форму и канцтовары поручил премьер

Опубликовано:

1 сентября
1 сентября. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил проработать вопрос установления приемлемых цен на канцтовары и школьную форму, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина поручил министру просвещения и акимам регионов держать на личном контроле вопрос стопроцентной готовности всех объектов образования в стране к новому учебному году.

"Акиматам регионов необходимо обеспечить стопроцентный охват мерами государственной поддержки детей, нуждающихся в помощи. Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села.

Акиматам, министерствам просвещения, торговли, индустрии и палате "Атамекен" проработать вопросы обеспечения стабильных приемлемых цен на учебные принадлежности и школьную форму", - заявил Смаилов.

Акиматам и МВД он также поручил завершить работу по обновлению видеокамер в школах, выводу систем видеонаблюдения в Центры оперативного управления и обеспечению школ лицензированной охраной.

Министру просвещения премьер поручил проконтролировать, чтобы все ученики получили полный комплект учебников к 1 сентября.

Между тем ранее аналитики сообщали, что за последний год канцелярские товары в Казахстане подорожали в полтора раза. Сильнее всего выросла средняя стоимость тетрадей – на 77,2% за год. Шариковые ручки подорожали на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, а альбомы для рисования – на 44,1%.

Увеличились цены на ранцы и ученические рюкзаки – на 41% за год, резкий рост их средней стоимости также наблюдался в августе прошлого года – 44%.

При этом специалисты подчеркивали, что цены на канцелярские товары и их изменение могут отличаться в зависимости от региона, торговой точки, производителя и других факторов.

Добавим также, что ранее мы рассказывали о том, что некоторые категории семей в Казахстане могут получить материальную помощь на сборы ребенка в школу. На какую сумму они могут рассчитывать и кому именно положена помощь, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032503-ustanovit-priemlemye-tseny-na-shkolnuyu-formu-i-kantstovary-poruchil-premer-ministr/

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