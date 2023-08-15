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30 лет независимости Казахстана

Нотариусы оформляют авто по доверенности или страховке: в МВД предупредили казахстанцев

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Парковка
Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге СЦК глава комитета МВД прокомментировал способ продажи автомобилей, легализованных в Казахстане с запретом на отчуждение, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, известна ли МВД схема продажи легализованных в Казахстане авто с запретом на отчуждение – поскольку их запрещено продавать, владельцы предлагают написать на покупателя гендоверенность либо вписать его в страховку.

Риск такой покупки в том, что в случае смерти владельца авто, наследники могут отозвать такие документы и забрать машину.

"По тем "запреткам" (прим. авт. – авто с запретом на отчуждение), если говорить народным языком, приняли решение такие авто поставить на временный учет на 5 лет, потому что наши граждане по незнанию приобретали эти авто у иностранных граждан, и впоследствии не могли их снять с учета в России, Кыргызстане, Армении, Беларуси и так далее.

Чтобы в течение пяти лет они могли управлять этими авто, им выдают казахстанский техпаспорт и госномер, но мы делаем особую отметку в свидетельстве о регистрации ТС, что данному авто запрещен выезд за пределы государства и запрещено отчуждение.

Эти авто продавать, передавать нельзя. Эти вещи у нас в особых отметках указаны, поэтому, я думаю, любой нотариус – он же грамотный человек – юрист, должен видеть эти ограничения. Но если этого недостаточно, МВД готовы направить официальную информацию в Минюст, чтобы они довели это до нотариусов", – заявил глава комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев.

Отметим, также сегодня в МВД призвали граждан, еще не легализовавших свои авто, побыстрее завершить процедуру.

Также сегодня в ведомстве предупредили, что ввезенные после 1 сентября 2022 года авто не смогут ездить в Казахстане без учета.

Легализация иностранных авто в Казахстане

Легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала в январе текущего года. Прием заявок остановили с 1 июля.

Казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля, было предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока. Также в МВД неоднократно повторяли, что продления срока легализации не будет.

В мае в Казахстане разрешили легализовывать так называемые автомобили-конструкторы. Соответствующее постановление приняло правительство.

В июле сообщалось, что значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми наша страна находится в одном Таможенном союзе – это авто, ввезенные России, Армении и Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032570-notariusy-oformlyayut-avto-po-doverennosti-ili-strahovke-v-mvd-predupredili-kazahstantsev/

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