МВД: Ввезенные после 1 сентября 2022 года авто не смогут ездить в Казахстане без регистрации

Автомобили. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

На брифинге в СЦК глава КАП МВД сообщил, что ввезенные в Казахстан после 1 сентября 2022 года иностранные авто больше не смогут ездить по автостраховке, как раньше, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев напомнил, что под акцию легализации в Казахстане не попадают иностранные авто, которые ввезли в страну после 1 сентября 2022 года - такие автомобили нужно будет регистрировать с полной уплатой всех сборов.

"Они подлежат первичной регистрации с уплатой таможенных платежей, сборов за утилизацию и первичную регистрацию в полном объеме - в зависимости от вида автотранспорта, года выпуска, объема двигателя и так далее.

В случае нежелания владельцев таких авто ставить их на первичный учет в Казахстане, они не смогут как прежде эксплуатировать по дорогам Казахстана на основании автостраховки", - сообщил спикер.

Легализация авто в Казахстане

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 стартовала в январе текущего года. Прием заявок завершился 1 июля.

Подчеркивалось, что всем гражданам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия машин предъявляемым требованиям к легализации.

В МВД не раз отмечали, что продлевать сроки легализации не собираются.

Также стоит отметить что в мае власти разрешили также легализовать так называемые "автомобили-конструкторы", ввезенные в страну под видом запчастей. Для этого была предусмотрена специальная процедура. До 1 июля было легализовано более 12 тыс. таких авто.

Также представители МВД рассказали, что делать владельцам ввезенных в Казахстан иностранных авто, которые они не смогли снять с учета в ЕАЭС до 1 июля.

Отмечалось, что по указанным авто было принято решение о предоставлении отсрочки для легализации путем их постановки на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации в Казахстане при снятии с учета в другой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032555-mvd-vvezennye-posle-1-sentyabrya-2022-goda-avto-ne-smogut-ezdit-v-kazahstane-bez-registratsii/