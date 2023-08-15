Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

МВД: Ввезенные после 1 сентября 2022 года авто не смогут ездить в Казахстане без регистрации

Опубликовано:

Автомобили стоят на улице
Автомобили. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

На брифинге в СЦК глава КАП МВД сообщил, что ввезенные в Казахстан после 1 сентября 2022 года иностранные авто больше не смогут ездить по автостраховке, как раньше, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев напомнил, что под акцию легализации в Казахстане не попадают иностранные авто, которые ввезли в страну после 1 сентября 2022 года - такие автомобили нужно будет регистрировать с полной уплатой всех сборов.

"Они подлежат первичной регистрации с уплатой таможенных платежей, сборов за утилизацию и первичную регистрацию в полном объеме - в зависимости от вида автотранспорта, года выпуска, объема двигателя и так далее.

В случае нежелания владельцев таких авто ставить их на первичный учет в Казахстане, они не смогут как прежде эксплуатировать по дорогам Казахстана на основании автостраховки", - сообщил спикер.

Легализация авто в Казахстане

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 стартовала в январе текущего года. Прием заявок завершился 1 июля.

Подчеркивалось, что всем гражданам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия машин предъявляемым требованиям к легализации.

В МВД не раз отмечали, что продлевать сроки легализации не собираются.

Также стоит отметить что в мае власти разрешили также легализовать так называемые "автомобили-конструкторы", ввезенные в страну под видом запчастей. Для этого была предусмотрена специальная процедура. До 1 июля было легализовано более 12 тыс. таких авто.

Также представители МВД рассказали, что делать владельцам ввезенных в Казахстан иностранных авто, которые они не смогли снять с учета в ЕАЭС до 1 июля.

Отмечалось, что по указанным авто было принято решение о предоставлении отсрочки для легализации путем их постановки на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации в Казахстане при снятии с учета в другой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032555-mvd-vvezennye-posle-1-sentyabrya-2022-goda-avto-ne-smogut-ezdit-v-kazahstane-bez-registratsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.