Авто из каких стран казахстанцы успели легализовать, рассказали в МВД

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на брифинге в СЦК представители МВД рассказали, иностранные авто из каких стран казахстанцы успели узаконить в рамках акции по легализации, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД напомнили, что прием заявок на легализацию ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года иностранных авто закончился 30 июня.

"Легализации подлежали автомобили: ввезенные до 1 сентября 2022 года; не находящиеся в криминальном розыске; прошедшие таможенную очистку. В результате на казахстанский учет было поставлено порядка 206 тысяч иностранных автомобилей.

Значительное количество легализованных автомобилей приходится на три страны, с которыми Казахстан находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные из: России – 66,3% или 132 929 авто; Армении – 18,5% или 37 113 авто; Кыргызстана – 10,8% или 21 601 авто", - сообщил председатель КАП МВД Кайсар Султанбаев.

В разрезе регионов больше всего иностранных авто было легализовано в:

Алматы – 21 115 авто или 10,3%;

Актюбинской области – 20 876 авто или 10,1%;

Шымкенте – 15 145 авто или 7,4%;

Западно-Казахстанской области – 14 204 авто или 6,9%;

Атырауской области – 14 197 или 6,9%;

Кызылординской области – 13 695 или 6,7%.

Легализация авто в Казахстане

С 23 января 2023 года в Казахстане действовала упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года. Чтобы ее пройти, владельцу авто было достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Отметим, что в мае власти разрешили также легализовать так называемые "автомобили-конструкторы", ввезенные в страну под видом запчастей. Для этого была предусмотрена специальная процедура.

Легализация иностранных авто завершилась 1 июля текущего года. До этого в МВД подчеркивали, что срок акции продлеваться не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028540-avto-iz-kakih-stran-kazahstantsy-uspeli-legalizovat-rasskazali-v-mvd/