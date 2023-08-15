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"Ну, оформи машину – сколько можно продлевать": МВД – казахстанцам, не легализовавшим авто

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Автомобили припаркованы вдоль тротуаров
Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК глава комитета МВД обратился ко все еще не легализовавшим иностранные авто казахстанцам. После 1 сентября таких автовладельцев ждут штраф и штрафстоянки, пишет корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета адмполиции Кайсар Султанбаев напомнил, что граждане, которые завезли иностранные авто в Казахстан после 2023 года и управляют ими на основании автостраховки, смогут ездить на них до окончания срока страховки.

После – им запрещено ездить по дорогам страны, пока авто не будет полностью зарегистрировано – продлить страховку для таких авто будет нельзя.

"У кого страховка закончилась, они не могут управлять этим транспортным средством. Соответственно, в рамках закона по адмкодексу – штраф 10 МРП (34,5 тыс. тенге – прим. ред.) – это на первый раз, такую профилактическую работу мы уже проводим.

Во второй раз будет составлен протокол, и авто будет поставлено на штрафстояку. Сейчас мы в рамках ОПМ "Автомобиль" эту работу проводим – выявили уже более 2 000 автовладельцев, которые управляли без страхового полиса, техосмотра. При этом около 1 700 авто уже поставлены на штрафстоянку", – сообщил Султанбаев.

Глава комитета МВД обратился к владельцам таких авто.

"После 1 сентября 2022 года сколько времени прошло? Почти год. Год дали возможность, ну, оформи машину! В чем проблема-то? Ну, сколько можно продлевать?

Мы сейчас примерно рассчитали, до 1 сентября дадим время, чтобы все узаконили свои автомашины. Нет – тогда придется по закону принимать в отношении них меры. А что еще делать нам остается? Мы же не можем постоянно позволять нарушать закон и эксплуатировать автомашины. У нас все действия должны быть в правовом поле", – заявил представитель МВД.

Отметим, также в МВД сегодня сообщили, что ввезенные после 1 сентября 2022-го года авто не смогут ездить в Казахстане без учета.

Легализация иностранных авто в Казахстане

Легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала в январе текущего года. С 1 июля прием заявок был остановлен.

При этом казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля, было предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока. Также в МВД неоднократно повторяли, что продления срока легализации не будет.

В мае в Казахстане разрешили легализовывать так называемые автомобили-конструкторы. Соответствующее постановление приняло правительство.

В июле сообщалось, что значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми наша страна находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные России, Армении и Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032564-nu-oformi-mashinu-skolko-mozhno-prodlevat-mvd-kazahstantsam-ne-legalizovavshim-avto/

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