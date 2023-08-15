"Ситуация действительно критическая": глава Минэкологии о нехватке воды в Казахстане

Вода в озере. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэкологии Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства высказалась о дефиците поливной воды в Казахстане, заявив, что ситуация критическая, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ситуация действительно критическая, но следует отметить, что вегетационный период сам по себе уже практически закончился. Мы еще в июле говорили, что если ситуация с таянием ледников не изменится, и не будет более интенсивного таяния и более высокой приточности, мы будем поэтапно делать приватизацию по сельхозкультурам. На сегодняшний день по большинству завершили.

Единственное – остается вопрос по сахарной свекле. Она является очень водоемкой: фактически, мы должны ее поливать до октября… она требует очень много воды.

Поэтому ситуация сложилась не только из-за того, что у нас очень маловодный период, в том числе и потому, что у нас водоемкое сельское хозяйство", – заявила Сулейменова.

Министр добавила, что этот год в Казахстане был маловодным – прогнозы по притоку воды на территории страны не подтвердились. При этом каждое повышение объема производства водоемких культур требовало все больше воды.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что вегетационный период – период года, в течение которого условия произрастания местной растительности и возделываемых культур наиболее благоприятны.

Напомним, в мае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что странам Центральной Азии грозит дефицит воды.

"Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете", – высказался глава государства.

В конце апреля в Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали, что Казахстан имеет в последние несколько лет по разным регионам цикл маловодья на реках. При этом южные регионы наиболее подвержены дефициту воды по поливной воде.

В июне глава государства отметил, что крупные города Казахстана столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении. Он пригрозил тогда принять соответствующие решения, если проблема не будет решена.

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. В июле на совещании по вопросам развития столицы президент заявил, что если руководители столичного акимата уйдут в отпуск этим летом, это можно будет считать саботажем.

"Вообще, сотрудники акимата, а особенно руководство, этим летом не должны уходить в отпуск. Задачи ставятся. Если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, ну считайте, что это саботаж. Работы много. День и ночь надо работать", – говорил Токаев.

На недавнем совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова аким Астаны Женис Касымбек заявил, что на сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032535-situatsiya-deystvitelno-kriticheskaya-glava-minekologii-o-nehvatke-vody-v-kazahstane/