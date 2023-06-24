Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции

Люди в форме. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные в военной форме якобы оцепили один из офисов на территории рынка "Алтын Орда" и уничтожили будки охраны. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это ребята, которые представляются новой охраной. Кто старший? Незаконные действия сейчас идут со стороны неизвестных лиц, одетых в военную форму. Действия этих сотрудников проявляются как самозахват. Без оснований. То есть на территорию частной собственности идет вот такая атака", - отмечает автор распространяемого видео.

На ситуацию отреагировали в ДП Алматинской области. Как сообщили в ведомстве, 21 июня в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных осуществляет охрану территории рынка "Алтын Орда".

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст.389 ч.3 УК РК (Самоуправство).

В настоящее время установлено, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка "Алтын Орда".

В этой связи следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон", - рассказали в ДП Алматинской области.

Здесь добавили, что нарушений общественного порядка не допущено.

Наказание за самоуправство в Казахстане

Согласно ст.389 УК РК:

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. То же деяние, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026229-informatsiyu-o-zahvate-rynka-altyn-orda-prokommentirovali-v-politsii/