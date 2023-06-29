Цены на арендное жилье снова начали расти в Казахстане

Последние месяцы цены на арендное жилье снижались в Казахстане, однако июнь прервал эту тенденцию. Аналитики портала "Крыша" зафиксировали рост арендных ставок в большинстве городов страны.
Весной текущего года на казахстанском рынке арендного жилья аналитики фиксировали некоторое снижение цен. Так, например, в апреле стоимость аренды в Алматы снизилась на 2% за месяц. Похожая ситуация наблюдалась и в некоторых других городах Казахстана.
Однако июнь эту тенденцию не продолжил. Аренда жилья перестала дешеветь - по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0,9%.
Где сильнее всего выросли цены за месяц
Как выяснили аналитики, арендное жилье за месяц подорожало сразу в 7 городах из 13, где проводится мониторинг.
Сильнее всего цены выросли в Актау (на 7%), Актобе (на 4%), а также в Астане и Павлодаре (по 3% в каждом). В Алматы, Шымкенте и Кокшетау рост цен составил 1%.
При этом в Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске цены за месяц не изменились, а в Петропавловске и Караганде они снизились – на 6% и 2% соответственно.
Как изменились цены с начала года
Стоит отметить, что даже несмотря на происходящий рост цен, если сравнивать текущие ставки с теми, что были в начале 2023 года, то окажется, что аренда за полгода подешевела – в среднем на 1,1%.
Снижение цен произошло в следующих городах:
- Алматы и Кокшетау – на 7%;
- Усть-Каменогорск – на 5%;
- Шымкент – на 4%;
- Астана и Петропавловск – на 3%;
- Караганда и Уральск – на 2%.
Однако в некоторых других городах снижения цен с начала года не фиксируется. Так, например, аренда подорожала в Павлодаре (на 6%), в Актау (на 5%), а также в Актобе и Костанае (по 4%). При этом в Атырау динамика оказалась нулевой.
Сколько стоит аренда сейчас
С учетом изменения цен, средняя цена арендного жилья в Казахстане по состоянию на 27 июня установилась следующая:
- 1-комнатная – 123 тыс. тенге;
- 2-комнатная – 159 тыс. тенге;
- 3-комнатная – 193 тыс. тенге.
Стоит учитывать, что в некоторых городах средняя стоимость аренды сильно превышает средние показатели по стране. Так, например, в Алматы за 1-комнтаную квартиру придется выложить около 200 тыс. тенге. У 2-комнатных ценник вырастает до 300 тыс. тенге, а за 3-комнатные просят в среднем по 350 тыс. тенге.
В Астане цены на аренду, в зависимости от количества комнат, варьируются от 150 тыс. до 300 тыс. тенге, а самые дешевое жилье сдают в Петропавловске – от 90 тыс. до 130 тыс. тенге. В Шымкенте "потолок" цен доходит в среднем до 150 тыс. тенге.
Таким образом, можно отметить, что в некоторых городах по-прежнему цены на арендное жилье остаются достаточно высокими, даже несмотря на тот факт, что с начала года они заметно снизились.
Напомним, ранее стало известно, что в целом рынок недвижимости в Казахстане прекратил снижение цен. По итогам мая средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке установилась в районе 486 тыс. тенге, а на вторичном рынке – около 505 тыс. тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026720-tseny-na-arendnoe-zhile-snova-nachala-rasti-v-kazahstane/