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Цены на арендное жилье снова начали расти в Казахстане

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Игрушечный домик стоит на схеме рядом с монетами
Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Последние месяцы цены на арендное жилье снижались в Казахстане, однако июнь прервал эту тенденцию. Аналитики портала "Крыша" зафиксировали рост арендных ставок в большинстве городов страны.

Весной текущего года на казахстанском рынке арендного жилья аналитики фиксировали некоторое снижение цен. Так, например, в апреле стоимость аренды в Алматы снизилась на 2% за месяц. Похожая ситуация наблюдалась и в некоторых других городах Казахстана.

Однако июнь эту тенденцию не продолжил. Аренда жилья перестала дешеветь - по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0,9%.

Где сильнее всего выросли цены за месяц

Как выяснили аналитики, арендное жилье за месяц подорожало сразу в 7 городах из 13, где проводится мониторинг.

Сильнее всего цены выросли в Актау (на 7%), Актобе (на 4%), а также в Астане и Павлодаре (по 3% в каждом). В Алматы, Шымкенте и Кокшетау рост цен составил 1%.

При этом в Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске цены за месяц не изменились, а в Петропавловске и Караганде они снизились – на 6% и 2% соответственно.

Как изменились цены с начала года

Стоит отметить, что даже несмотря на происходящий рост цен, если сравнивать текущие ставки с теми, что были в начале 2023 года, то окажется, что аренда за полгода подешевела – в среднем на 1,1%.

Снижение цен произошло в следующих городах:

  • Алматы и Кокшетау – на 7%;
  • Усть-Каменогорск – на 5%;
  • Шымкент – на 4%;
  • Астана и Петропавловск – на 3%;
  • Караганда и Уральск – на 2%.

Однако в некоторых других городах снижения цен с начала года не фиксируется. Так, например, аренда подорожала в Павлодаре (на 6%), в Актау (на 5%), а также в Актобе и Костанае (по 4%). При этом в Атырау динамика оказалась нулевой.

Как изменились цены на аренду жилья в Казахстане
Изменение цен на арендное жилье в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Сколько стоит аренда сейчас

С учетом изменения цен, средняя цена арендного жилья в Казахстане по состоянию на 27 июня установилась следующая:

  • 1-комнатная – 123 тыс. тенге;
  • 2-комнатная – 159 тыс. тенге;
  • 3-комнатная – 193 тыс. тенге.

Стоит учитывать, что в некоторых городах средняя стоимость аренды сильно превышает средние показатели по стране. Так, например, в Алматы за 1-комнтаную квартиру придется выложить около 200 тыс. тенге. У 2-комнатных ценник вырастает до 300 тыс. тенге, а за 3-комнатные просят в среднем по 350 тыс. тенге.

В Астане цены на аренду, в зависимости от количества комнат, варьируются от 150 тыс. до 300 тыс. тенге, а самые дешевое жилье сдают в Петропавловске – от 90 тыс. до 130 тыс. тенге. В Шымкенте "потолок" цен доходит в среднем до 150 тыс. тенге.

Сколько стоит аренда жилья в Казахстане.
Сколько стоит аренда жилья в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Таким образом, можно отметить, что в некоторых городах по-прежнему цены на арендное жилье остаются достаточно высокими, даже несмотря на тот факт, что с начала года они заметно снизились.

Напомним, ранее стало известно, что в целом рынок недвижимости в Казахстане прекратил снижение цен. По итогам мая средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке установилась в районе 486 тыс. тенге, а на вторичном рынке – около 505 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026720-tseny-na-arendnoe-zhile-snova-nachala-rasti-v-kazahstane/

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