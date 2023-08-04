В одном из районов Алматы отключат горячую воду на две недели

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алатауском районе Алматы часть зданий отключат от горячей воды на две недели, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 7 по 21 августа 2023 года подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Алатауского района Алматы, будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что временное ограничение будет в контуре улиц: восточнее улицы Бауыржана Момышулы – Аркалык – БАК (северная сторона).

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в компании.

Напомним, вчера стало известно, что сегодня, 4 августа, некоторые здания Медеуского района Алматы останутся завтра без горячей воды из-за ремонтных работ.

Проблемы с подачей воды в Алматы

Напомним, 22 июля стало известно, что в южной части Медеуского района Алматы ограничили подачу воды из-за обрушившегося селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – говорил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

На прошлой неделе был проведен визуальный осмотр поступающей воды с реки Киши Алматы. Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков отметил, что ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Также вчера в акимате сообщили, что водоснабжение Медеуского района полностью восстановили – этому способствовала стабилизация ситуации уровня воды в горных реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031220-v-odnom-iz-rayonov-almaty-otklyuchat-goryachuyu-vodu-na-dve-nedeli/