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Часть Алматы остается без воды из-за прошедшего в горах селя

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Вода льется из крана
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В южной части Медеуского района Алматы введены временные ограничения подачи воды из-за прошедшего здесь ранее селя, сообщает Telegram-канал акимат южной столицы.

В акимате напомнили, что в минувшие выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был временно приостановлен. Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

"По состоянию на 8:00 24 июля лабораторный анализ исходной воды показал, что уровень мутности по сравнению с прошедшими сутками снизился на треть. Ожидается, что перевод объектов водоподготовки на штатный режим будет осуществлен 25 июля", - пояснили в акимате.

В зону ограниченного водоснабжения вошли:

  • микрорайоны Юбилейный и Тау Самал (Каменское плато);
  • коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис";
  • улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина;
  • проспект Достык.

Снижение давления воды на сетях наблюдается:

  • по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского;
  • на проспектах Достык, Нурмагамбетова, Сахариева;
  • в микрорайонах Кок-тобе, Самал 1-3, Горный гигант.

"ГКП "Алматы Су" приносит извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за прошедшего ранее в горах Алматы селя сегодня также не работает курорт "Шымбулак". В администрации курорта рассказали, что прошедший сель разрушил пеший мост и привел к выходу из строя водозабора. Сейчас ведутся восстановительные и очистительные работы.

Отметим также, что в минувшую пятницу сель сошел и в Алматинской области - грязевым потоком размыло дорогу в Жамбылском районе, были затоплены десятки дворов и поврежден газопровод, три села остались без газа.

Кроме того, в пятницу сообщалось о поднятии уровня воды в горной реке Талгар, а в воскресенье утром стало известно, что поток воды размыл дамбу недалеко от города Талгар. Отдыхающих здесь людей эвакуировали.

В МЧС отмечали, что к ЧП привели обильные дожди, прошедшие на юге Казахстана на прошлой неделе. К слову, дамбу уже восстановили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029789-vremennye-ogranicheniya-na-podachu-vody-vveli-v-odnom-rayone-almaty/

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