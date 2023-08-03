Горячую воду отключат завтра в одном из районов Алматы

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Некоторые здания Медеуского района Алматы останутся завтра без горячей воды из-за ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что 4 августа 2023 года с 09:00 до 20:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова – Назарбаева, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.

Специалисты объяснили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности работ по обеспечению горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции теплосетей.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – обратились к жителям представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, только сегодня в акимате Алматы сообщали, что полностью вернули водоснабжение жителям Медеуского района.

Проблемы с подачей воды в Алматы

Напомним, 22 июля стало известно, что в южной части Медеуского района Алматы ограничили подачу воды из-за обрушившегося селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – говорил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

На прошлой неделе был проведен визуальный осмотр поступающей воды с реки Киши Алматы. Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков отметил, что ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031170-goryachuyu-vodu-otklyuchat-zavtra-v-odnom-iz-rayonov-almaty/