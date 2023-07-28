Air Astana обратилась к вылетающим из Алматы пассажирам
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Авиакомпании Air Astana рекомендовала вылетающим из Алматы пассажирам приезжать в аэропорт заранее. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
"До конца летнего сезона ожидается увеличение загруженности аэропорта Алматы из-за продолжающегося роста пассажиропотока. Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы избежать задержек при регистрации и посадке на рейс", - предупредили в компании.
Отметим, что на днях алматинцы пожаловались на огромные очереди в аэропорту, пробки и нехватку парковочных мест. В администрации воздушной гавани заявили, что решат проблему не раньше следующего года.
Строительство нового терминала алматинского аэропорта
1 июня прошлого года Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы. Отмечалось, что новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий - внутренние.
В начале ноября горожане возмутились сносом исторического здания VIP-терминала алматинского аэропорта. В мажилисе также подвергли критике реконструкцию и попросили Генпрокуратуру проверить действия турецкого холдинга, владеющего объектом.
Тогда в пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что построенное в 1947 году историческое здание будет перенесено. Подчеркивалось, что ряд декоративных элементов построения будет сохранен.
В январе текущего года стало известно, что строительство нового терминала планируют завершить к первому полугодию 2024 года.
В конце февраля мы показывали, каким будет новый терминал аэропорта Алматы, а в начале марта - как выглядит перенесенный VIP-терминал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030470-air-astana-obratilas-k-vyletayuschim-iz-almaty-passazhiram/