Строительство АЭС в Казахстане: назначена дата общественных слушаний

АЭС. Иллюстративное фото: Walter Bibikow / Getty Images

Публичные слушания по АЭС пройдут 22 августа текущего года в Алматинской области в селе Улкен, об этом сообщается на официальном сайте акимата Жамбылского района.

Обсуждение состоится в средней школе села Улкен. Публичные слушания пройдут 22 августа в 11:00.

По информации акимата, участникам обсуждения необходимо при себе иметь удостоверение личности.

Отметим, что общественные слушания планировали провести еще в феврале текущего года. Тем не менее проведение обсуждения решили отложить из-за проведения в марте выборов депутатов маслихата.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Планы по строительству АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства - "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В этом году глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля Саткалиев рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030286-naznachena-data-obschestvennyh-slushaniy-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane/