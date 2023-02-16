Стало известно, когда пройдут общественные слушания по строительству АЭС в Казахстане

АЭС. Иллюстративное фото: John Harper/Getty Images

Публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции в Алматинской области состоятся в конце февраля, сообщается в официальном Telegram-канале Samruk-Kazyna official.

Организатором мероприятия выступит акимат Жамбылского района.

"28 февраля в 11:00 в актовом зале средней школы села Улкен Жамбылского района Алматинской области состоятся публичные слушания о месте строительства будущей АЭС. Местные жители смогут выразить свое мнение о проекте и задать вопросы экспертам", - говорится в сообщении.

Организаторы сообщили о том, что мероприятие будет транслироваться на официальных страницах Фонда в YouTube и Instagram.

Атомная электростанция (АЭС) - установка для производства энергии. По данным Британской энциклопедии, ядерная (атомная) энергия - электроэнергия, вырабатываемая электростанциями, получающими тепло от деления в ядерном реакторе.

АЭС в Казахстане

Напомним, что казахстанскую АЭС хотят построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

В феврале прошлого года глава государства подчеркивал, что без атомной энергетики Казахстан потеряет экономику.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали о том, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго назвали "Росатом".

В этом году глава кабмина Алихан Смаилов заявил что решения по "Росатому" еще нет.

Отметим, вчера вице-министр энергетики Асхат Хасенов сообщил, что при выборе места для строительства АЭС учтут сейсмоактивность выбранного для нее региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009670-stalo-izvestno-kogda-proydut-obschestvennye-slushaniya-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane/