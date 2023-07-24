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Ремонт по улице Саина в западном направлении в Алматы завершен. Начаты работы в восточном направлении

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Машины едут по дороге
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы завершили средний ремонт по улице Саина в западном направлении, движение в эту сторону открыто. Теперь начаты работы в восточном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в акимате, в этом году планируется отремонтировать дорогу по улице Саина вдоль БАКа до улицы Монке би.

В рамках ремонта с 21:00 23 июля до 07:00 25 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по восточной стороне проезжей части.

Ремонт по Саина
Карта. Фото: t.me/AlmatyJoly

Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости до 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Перед началом реверсивного движения с обоих сторон будут выставлены ограждения, которые будут разделять транспортные потоки, предупредили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонтные работы завершены и по южной стороне проспекта Аль-Фараби в Алматы, работы начаты на другой стороне проспекта.

Отметим также, что в южной столице, помимо улицы Саина и проспекта Аль-Фараби, остаются закрытыми два участка улицы Шагабутдинова, один – до 4 августа, а второй – до 11 августа.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029743-remont-po-ulitse-saina-v-zapadnom-napravlenii-v-almaty-zavershen-nachaty-raboty-v-vostochnom-napravlenii/

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