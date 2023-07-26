Досаев рассказал, когда завершат пробивку улицы Саина в Алматы

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алатауского района рассказал, когда будет открыто движение по улице Саина, передает корреспондент NUR.KZ.

"По пробивке улицы Саина планируется открыть движение транспорта до конца года.

По транспортной развязке на пересечении улиц Монке би и Акын-Сара до конца 2023 года планируется открыть движение по всем направлениям", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Досаев также сообщил, что в июле был начат средний ремонт дорог в 12 микрорайонах с охватом 63 улиц протяженностью 60 км.

Завершение работ запланировано на ноябрь. На сегодня ведутся работы в микрорайонах Алгабас, Карасу и по улице Саина.

В ходе того же мероприятия, напомним, к Досаеву обратился некий мужчина с предложением стать его помощником по "антибезразличию" чиновников. Градоначальник в ответ заступился за своих коллег, заявив, что 90% из них работают без отдыха, перерывов и выходных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030111-dosaev-rasskazal-kogda-zavershat-probivku-ulitsy-saina-v-almaty/