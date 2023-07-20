Еще один участок проспекта Абая перекроют в Алматы

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы еще один участок проспекта Абая перекроют на несколько дней для ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Дорожные работы на проспекте Абая ведутся согласно утвержденному графику. На сегодняшний день полностью завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части и открыто движение на участках – от проспекта Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова в восточном направлении", – говорится в сообщении ведомства.

В акимате сообщили, что теперь начинаются работы на участке – от улицы Ауэзова до моста через реку Есентай в восточном направлении.

"Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 20 июля до 06:00 22 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта", – добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в связи с перекрытием проезжей части внесены изменения в схемы движений следующих маршрутов на 21 июля:

№3

в восточном направлении: проспект Абая - улица Жарокова - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№25

в восточном направлении: проспект Абая - улица Жарокова - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№34

в восточном направлении: проспект Абая - улица Жарокова - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№57

в восточном направлении: проспект Абая - улица Жарокова - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№62

в западном направлении: проспект Абая - улица Жарокова - улица Жандосова - до КП "Горбольница №12"; в восточном направлении: начало движения с КП "Горбольница №12" - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - далее по схеме;

№65

в восточном направлении: проспект Абая - улица Розабакиева - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№66

в восточном направлении: улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина; в западном направлении - без изменений;

№80

в южном направлении: улица Байзакова - улица Жамбыла - улица Муканова - улица Сатпаева - улица Манаса - далее по схеме; в северном направлении - улица Ауэзова - улица Жамбыла - далее по схеме;

№92

в восточном направлении: проспект Абая - улица Жарокова - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№98

в восточном направлении: улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№118

в восточном направлении: проспект Абая - проспект Гагарина - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№128

в восточном направлении: проспект Абая - проспект Гагарина - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№120а

в восточном направлении: проспект Абая - проспект Гагарина - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина - проспект Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

Троллейбусные маршруты:

№25

в восточном направлении: улица Маргулана - улица Момышулы - проспект Абая - улица Ауэзова - улица Гоголя - ПКиО; в обратном направлении - без изменений;

№5

в восточном направлении: улица Саина - разворот на улице Жубанова - улица Саина - проспект Абая - улица Ауэзова - улица Гоголя - проспект Абылай хана - ж/д вокзал Алматы-2; в обратном направлении - без изменений;

№19

в восточном направлении: КАП3 - улица Ашимова - проспект Раскулова - улица Емцова - проспект Райымбека - улица Утеген батыра - проспект Абая - улица Ауэзова - улица Гоголя - ПКиО - улица Гоголя - улица Калдаякова - улица Жибек Жолы - Зеленый базар; в обратном направлении - без изменений.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы сотрудники патрульной полиции", – добавили в акимате.

Ранее на прошлой неделе власти города предупреждали о ряде перекрытий на проспекте Абая.

Также несколько дней назад в акимате рассказали, на каких участках ремонт завершен, а на каких будет перекрыто движение.

Напомним, что движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. Позже в городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Наряду с этим началась реконструкция теплосетей, из-за чего до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

"Проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. Хотя обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет. Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла.

Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029384-esche-odin-uchastok-prospekta-abaya-perekroyut-v-almaty/