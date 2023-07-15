Ремонт на проспектах аль-Фараби и Абая: алматинцев предупредили о новых перекрытиях

Дорожные работы на проспекте аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Власти Алматы предупредили жителей города о новых перекрытиях дорог в связи с ремонтными работами на проспектах аль-Фараби и Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В акимате сообщили, что дорожные работы по транспортной магистрали проспекта аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года. В настоящее время окончен ремонт на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай – движение открыто. Движение на участке от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан будет открыто утром 16 июля.

В акимате отметили, что следующий этап – это проведение дорожных работ по проспекту аль-Фараби на участке от улицы Западный Желтоксан до ВОАД.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности будут приняты следующие меры:

с 23:00 16 июля до 07:00 18 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;

с 07:00 до 21:00 17 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны проспекта аль-Фараби от улицы Западный Желтоксан до ВОАД. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспекту аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 21:00 17 июля до 07:00 18 июля движение транспорта по проспекту аль-Фараби в восточном направлении (от улицы Западный Желтоксан) будет перекрыто полностью.

с 23:00 16 июля до 07:00 18 июля проезд с проспекта Назарбаева на проспект аль-Фараби в восточном направлении, заезд-выезд на бульвар Мендыкулова в южном направлении будет ограничен, объезд будет организован по улице Кажымукана, с установкой соответствующей схемы объезда.

При этом, в акимате уточнили, что движение транспорта по съездам с проспекта аль-Фараби на проспект Сейфуллина и проспект Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

"Обеспечивать безопасность участников движения будут 6 экипажей патрульной полиции, также установят знаки ограничения скорости 40 км/ч, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые разделят транспортные потоки", – заявили в акимате.

Напомним, что по плану властей строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби завершатся 1 сентября.

Касательно ремонта по проспекту Абая, в акимате сообщили, что к настоящему моменту полностью завершен ремонт и открыто движение на участках от проспекта Достык до улицы Байтурсынова в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова в восточном направлении.

"Начинаются работы на участке от улицы Байтурсынова до моста через реку Есентай. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 17 июля до 06:00 19 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта", – уточнили в акимате.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Шевченко, Курмангазы, Байтурсынова, Сатпаева. Сквозное движение транспорта по улице Байтурсынова будет доступно.

"Проезд с улицы Шагабутдинова в южном направлении на проспект Абая и съезд на улицу Шарипова с проспекта Абая в северном направлении будет ограничен с 23:00 17 июля до 06:00 19 июля.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 3 экипажа полка патрульной полиции", – сообщили в акимате.

В акимате напомнили, что в Алматы впервые ведется укладка асфальта с использованием полимеров в составе. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет вместо нынешних 5 лет эксплуатации. Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

Ранее в акимате Алматы также объяснили, зачем перекрывать дороги для ремонта днем. Как подчеркнули в ведомстве, создание асфальтобетонных покрытий имеет свои тонкости и нюансы на всех этапах производства. Для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028793-remont-na-prospektah-al-farabi-i-abaya-almatintsev-predupredili-o-novyh-perekrytiyah/