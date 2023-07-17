Ремонт проспекта Абая в Алматы: где работы уже завершили

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы продолжаются ремонтные работы на проспекте Абая. На официальном сайте городского акимата рассказывается, на каких участках ремонт завершен, а на каких – будет перекрыто движение.

Как рассказали в городском акимате, дорожные работы на проспекте Абая ведутся поэтапно.

"К настоящему моменту полностью завершен ремонт и открыто движение на участках от проспекта Достык до улицы Байтурсынова в западном направлении, и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова – в восточном направлении", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что начинаются работы на участке от улицы Байтурсынова до моста через реку Есентай.

При этом для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 17 июля до 06:00 19 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Шевченко, Курмангазы, Байтурсынова и Сатпаева, сквозное движение транспорта по улице Байтурсынова будет доступно.

Проезд с улицы Шагабутдинова в южном направлении на проспекте Абая и съезд на улице Шарипова с проспекта Абая в северном направлении будет ограничен с 23:00 17 июля до 06:00 19 июля.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 3 экипажа полка патрульной полиции", – говорится в публикации.

В акимате напомнили, что актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на страницах акимата города и управления городской мобильности, а также на онлайн-картах.

Ремонт, как отмечается, проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

Вчера стало известно, что схема движения по проспекту Аль-Фараби в Алматы вновь изменится. Так, с утра сегодняшнего дня до 00:00 18 июля на участке проспекта будет действовать реверсивное движение.

В конце прошлой недели власти города предупреждали о ряде перекрытий на проспекте Абая.

Напомним, что движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. Позже в городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Наряду с этим началась реконструкция теплосетей, из-за чего до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

"Проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. Хотя обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет. Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла.

Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028872-remont-prospekta-abaya-v-almaty-gde-raboty-uzhe-zavershili/