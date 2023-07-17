Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ремонт проспекта Абая в Алматы: где работы уже завершили

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы продолжаются ремонтные работы на проспекте Абая. На официальном сайте городского акимата рассказывается, на каких участках ремонт завершен, а на каких – будет перекрыто движение.

Как рассказали в городском акимате, дорожные работы на проспекте Абая ведутся поэтапно.

"К настоящему моменту полностью завершен ремонт и открыто движение на участках от проспекта Достык до улицы Байтурсынова в западном направлении, и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова – в восточном направлении", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что начинаются работы на участке от улицы Байтурсынова до моста через реку Есентай.

При этом для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 17 июля до 06:00 19 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Шевченко, Курмангазы, Байтурсынова и Сатпаева, сквозное движение транспорта по улице Байтурсынова будет доступно.

Проезд с улицы Шагабутдинова в южном направлении на проспекте Абая и съезд на улице Шарипова с проспекта Абая в северном направлении будет ограничен с 23:00 17 июля до 06:00 19 июля.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 3 экипажа полка патрульной полиции", – говорится в публикации.

В акимате напомнили, что актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на страницах акимата города и управления городской мобильности, а также на онлайн-картах.

Ремонт, как отмечается, проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

Вчера стало известно, что схема движения по проспекту Аль-Фараби в Алматы вновь изменится. Так, с утра сегодняшнего дня до 00:00 18 июля на участке проспекта будет действовать реверсивное движение.

В конце прошлой недели власти города предупреждали о ряде перекрытий на проспекте Абая.

Напомним, что движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. Позже в городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Наряду с этим началась реконструкция теплосетей, из-за чего до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

"Проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. Хотя обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет. Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла.

Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028872-remont-prospekta-abaya-v-almaty-gde-raboty-uzhe-zavershili/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.