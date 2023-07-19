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Алматинцев предупредили о новых ограничениях на проспектах Аль-Фараби и Назарбаева

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Знак, предупреждающий о дорожных работах
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ремонтные работы по проспекту Аль-Фараби продолжаются в Алматы - управление городской мобильности в своем официальном профиле в Instagram предупредило алматинцев о новых ограничениях.

В ведомстве сообщили, что для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта по проспекту Аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева с 23:00 19 июля до 07:00 21 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по разворотному съезду проспекта Аль-Фараби при движении в западном направлении (с бульваром Мендикулова в сторону проспекта Назарбаева).

А также будет перекрыт съезд с проспекта Назарбаева на проспект Аль-Фараби в восточном направлении, повороту налево с Назарбаева на Аль-Фараби (в западном направлении) и по улице Западный Желтоксан от Аль-Фараби в северном направлении.

Также в ведомстве сообщили, что объезды закрытых участков будут организованы по бульвару Мендикулова, улице Сатпаева, улице Западный Желтоксан, проспекту Сейфуллина, улице Жолдасбекова с установкой соответствующей схемы объезда.

Движение транспорта по проспекту Назарбаева и по съезду с проспекта Аль-Фараби в восточном направлении на проспект Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме, добавили в управлении.

Также в ведомстве представили схему перекрытия дорог.

Ремонт проспекта Аль-Фараби в Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что мост по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай расширят до восьми полос.

При этом алматинцы высказали недовольство организацией ремонтных работ дорог в южной столице. По словам горожан, они по несколько часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби. Пробки также образовались на прилегающих улицах, через которые алматинцы стараются объехать проспект, а также в центре города.

Добавим, что, помимо ремонта на Аль-Фараби, в четырех районах города до конца августа ведется реконструкция теплосетей, из-за чего движение по некоторым улицам ограничено. Из-за этого больше десяти автобусов изменили маршруты.

Недавно акимате города объяснили, почему дороги для ремонта нужно перекрывать именно днем, а не в ночное время.

Отметим, в понедельник аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего объезда ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Есентай. Глава города поручил завершить расширение моста через реку Есентай в Алматы до сентября, а работы по строительству пешеходных мостов завершить до середины октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029292-dvizhenie-perekroyut-na-peresechenii-al-farabi-nazarbaeva-v-almaty-v-blizhayshie-dni/

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