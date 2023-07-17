Завершить расширение моста через реку Есентай в Алматы до сентября поручил Досаев

Проспект Аль-Фараби в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего объезда ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Есентай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как напомнили в акимате, в 2020 году состояние моста было признано предаварийным, в связи с чем принято решение о его реконструкции. Ранее уже сообщалось, что в рамках ремонтных работ будет усилен ригель, обновлены плиты пролетного строения, заменены 96 балок, а также будет уложено асфальтобетонное покрытие.

Работы по реконструкции проходят в три этапа. Сейчас ведется второй этап работ.

Движение на мосту открывается поэтапно: на сегодня проведены работы и открыто движение на мосту с южной стороны участка.

Чтобы успеть закончить работы к началу учебного года, бригады работают поэтапно в две смены.

"Ремонт моста начат был 6 июня. Таким образом, срок реконструкции вместо 6-7 месяцев составит 3 месяца. При этом работы ведутся при полном соблюдении строительных норм и правил безопасности", - подчеркнули в акимате.

Ерболат Досаев обратил внимание ответственных исполнителей на важность установки пандусов для людей с особыми потребностями.

По итогам осмотра аким мегаполиса поручил запустить транспортный мост с 1 сентября. Работы по строительству пешеходных мостов завершить до середины октября.

Кроме того, глава города дал ряд поручений по благоустройству прилежащей территории для комфорта горожан с завершением до февраля следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что мост по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай расширят до восьми полос.

Добавим также, что накануне в акимате алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог на проспектах Аль-Фараби и Абая.

При этом ранее алматинцы высказали недовольство организацией ремонтных работ дорог в южной столице. По словам горожан, они по несколько часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби. Пробки также образовались на прилегающих улицах, через которые алматинцы стараются объехать проспект, а также в центре города.

Добавим, что, помимо ремонта на Аль-Фараби, в четырех районах города до конца августа ведется реконструкция теплосетей, из-за чего движение по некоторым улицам ограничено. Из-за этого больше десяти автобусов изменили маршруты.

Между тем в акимате города объяснили, почему дороги для ремонта нужно перекрывать именно днем, а не в ночное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028887-dosaev-poruchil-do-sentyabrya-zavershit-rasshirenie-mosta-cherez-reku-esentay-v-almaty/