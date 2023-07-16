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Схема движения по проспекту Аль-Фараби вновь изменится в Алматы

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Дорога в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В понедельник, 17 июля, с 07:00 до 00:00 будет действовать реверсивное движение по проспекту Аль-Фараби – от улицы Западный Желтоксан до ВОАД, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В целях безопасности и увеличения пропускной способности реверсивное движение по проспекту Аль-Фараби – от улицы Западный Желтоксан до ВОАД – будет действовать 17 июля с 07:00 до 00:00", – предупредили в акимате южной столицы.

В ведомстве сообщили, что количество полос движения в западном и восточном направлениях будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции.

"Движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении (от улицы Западный Желтоксан) будет перекрыто полностью с 00:00 до 07:00 18 июля", – добавили в акимате.

Добавим, что по информации на сайте Autonews.ru, реверсивное движение – это специальные полосы на дорогах, где направление движения может меняться на противоположное. То есть встречная соседняя полоса для водителя также становится попутной.

Открытие дополнительной полосы позволяет увеличивать пропускную способность дороги в часы пик или при проведении ремонтных работ, когда часть дороги закрыта. Главная задача, которую выполняют реверсивные полосы, – разгрузить транспортный поток и ускорить движение на занятых участках дороги.

Ранее в акимате предупредили жителей города о новых перекрытиях дорог в связи с ремонтными работами на проспектах Аль-Фараби и Абая.

Между тем, напомним, что по плану властей строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби завершатся 1 сентября.

Также в ведомстве объяснили, зачем перекрывать дороги для ремонта днем. Как подчеркнули в акимате, создание асфальтобетонных покрытий имеет свои тонкости и нюансы на всех этапах производства. Для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028817-shema-dvizheniya-po-prospektu-al-farabi-vnov-izmenitsya-v-almaty/

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