Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Пробелы в воспитании": глава Минобороны о побеге сына Турлыханова из воинской части

Опубликовано:

Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков в кулуарах кабмина высказался о побеге сына депутата Даулета Турлыханова из воинской части, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как сыну депутата Даулета Турлыханова удалось совершить побег из воинской части.

"При возвращении в воинскую часть совершил самовольную отлучку. Армия - это не колония для содержания малолетних преступников. У нас совершенно другие функции.

А это пробелы в воспитании, понимаете. О чем я не раз говорил. Воспитание должно быть в первую очередь. Мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция", - заявил в ответ Руслан Жаксылыков.

По его словам, это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом молодой человек будет подвержен наказанию.

"Все остальное (решение о наказании - прим. ред.) принимает орган уголовного преследования. В соответствии с решением органа военного преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку", - резюмировал глава Минобороны.

Напомним, вчера стало известно, что 2 июля сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части в Алматинской области. Сегодня в Минобороны сообщили, что 3 июля полицейским удалось разыскать парня.

Дело сына Даулета Турлыханова

Напомним, что в Казахстане идет разбирательство по громкому делу против сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова.

В феврале стало известно, что алматинские юристы Анна и Олег Черновы пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке. Анна заявляла, что после этого нападавший парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком оказался сын известного спортсмена и заслуженного тренера РК, а ныне – депутата Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и Олега и Анны Черновых рассказывали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве тогда также отмечали, что сын Турлыханова – Нурасыл Болат – является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

В начале апреля стало известно, что следствие по делу было завершено и его собираются передать в суд.

Отмечалось, что против молодого человека заведено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК – нанесение вреда здоровью средней тяжести.

При этом сообщалось, что пострадавшие хотят взыскать с обидчика 25 миллионов тенге за моральный ущерб в гражданском порядке. Кроме того, семья намерена привлечь его к уголовной ответственности. Примирение сторон Черновы не рассматривают.

Добавим, что глава Минобороны Руслан Жаксылыков высказывался о сыне Турлыханова и ранее.

"Для меня все солдаты одинаковые. Немножко хулиганит или отличный парень – для меня они все одинаковые, такие же дети, как и мои дети. Если он нарушил, он понесет ответственность. Никто не убегает и не скрывается. Есть закон и все будет по нему решено", – говорил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027481-probely-v-vospitanii-glava-minoborony-o-pobege-syna-turlyhanova-iz-voinskoy-chasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.