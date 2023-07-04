"Пробелы в воспитании": глава Минобороны о побеге сына Турлыханова из воинской части

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков в кулуарах кабмина высказался о побеге сына депутата Даулета Турлыханова из воинской части, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как сыну депутата Даулета Турлыханова удалось совершить побег из воинской части.

"При возвращении в воинскую часть совершил самовольную отлучку. Армия - это не колония для содержания малолетних преступников. У нас совершенно другие функции.

А это пробелы в воспитании, понимаете. О чем я не раз говорил. Воспитание должно быть в первую очередь. Мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция", - заявил в ответ Руслан Жаксылыков.

По его словам, это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом молодой человек будет подвержен наказанию.

"Все остальное (решение о наказании - прим. ред.) принимает орган уголовного преследования. В соответствии с решением органа военного преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку", - резюмировал глава Минобороны.

Напомним, вчера стало известно, что 2 июля сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части в Алматинской области. Сегодня в Минобороны сообщили, что 3 июля полицейским удалось разыскать парня.

Дело сына Даулета Турлыханова

Напомним, что в Казахстане идет разбирательство по громкому делу против сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова.

В феврале стало известно, что алматинские юристы Анна и Олег Черновы пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке. Анна заявляла, что после этого нападавший парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком оказался сын известного спортсмена и заслуженного тренера РК, а ныне – депутата Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и Олега и Анны Черновых рассказывали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве тогда также отмечали, что сын Турлыханова – Нурасыл Болат – является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

В начале апреля стало известно, что следствие по делу было завершено и его собираются передать в суд.

Отмечалось, что против молодого человека заведено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК – нанесение вреда здоровью средней тяжести.

При этом сообщалось, что пострадавшие хотят взыскать с обидчика 25 миллионов тенге за моральный ущерб в гражданском порядке. Кроме того, семья намерена привлечь его к уголовной ответственности. Примирение сторон Черновы не рассматривают.

Добавим, что глава Минобороны Руслан Жаксылыков высказывался о сыне Турлыханова и ранее.

"Для меня все солдаты одинаковые. Немножко хулиганит или отличный парень – для меня они все одинаковые, такие же дети, как и мои дети. Если он нарушил, он понесет ответственность. Никто не убегает и не скрывается. Есть закон и все будет по нему решено", – говорил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027481-probely-v-vospitanii-glava-minoborony-o-pobege-syna-turlyhanova-iz-voinskoy-chasti/