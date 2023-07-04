Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли полицейские

Здание Министерства обороны. Иллюстративное фото: Минобороны РК

Представители ОВД и военной полиции нашли сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РК.

"3 июля 2023 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных органами внутренних дел и военной полиции, было установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть, рядового срочной службы Б. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы.

По данному факту проводится служебное расследование", – говорится в сообщении.

О том, что сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова сбежал из воинской части, стало известно вчера. Об этом сообщила юрист Анна Чернова, которая является потерпевшей по делу против молодого человека.

Информацию о побеге подтвердили в Минобороны РК. Сообщалось, что сын Турлыханова, рядовой срочной службы Б., скрылся в неизвестном направлении 2 июля 2023 года.

Дело сына Даулета Турлыханова

Напомним, что в Казахстане идет разбирательство по громкому делу против сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова.

В феврале стало известно, что алматинские юристы Анна и Олег Черновы пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке. Анна заявляла, что после этого нападавший парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком оказался сын известного спортсмена и заслуженного тренера РК, а ныне – депутата Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и Олега и Анны Черновых рассказывали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве тогда также отмечали, что сын Турлыханова – Нурасыл Болат – является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

В начале апреля стало известно, что следствие по делу было завершено и его собираются передать в суд.

Отмечалось, что против молодого человека заведено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК – нанесение вреда здоровью средней тяжести.

При этом сообщалось, что пострадавшие хотят взыскать с обидчика 25 миллионов тенге за моральный ущерб в гражданском порядке. Кроме того, семья намерена привлечь его к уголовной ответственности. Примирение сторон Черновы не рассматривают.

В начале июня о молодом человеке высказывался глава Минобороны Руслан Жаксылыков.

"Для меня все солдаты одинаковые. Немножко хулиганит или отличный парень – для меня они все одинаковые, такие же дети, как и мои дети. Если он нарушил, он понесет ответственность. Никто не убегает и не скрывается. Есть закон и все будет по нему решено", – говорил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027427-sbezhavshego-iz-voinskoy-chasti-syna-deputata-turlyhanova-nashli-pravoohraniteli/