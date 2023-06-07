"Никто не уклоняется": Глава Минобороны высказался о деле сына депутата Турлыханова

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков сегодня в кулуарах мажилиса высказался о деле сына депутата мажилиса парламента Даулета Турлыханова, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, с чем связана волокита по делу сына Даулета Турлыханова.

"Мы не несем ответственности за суд. Уголовное дело возбуждено, направлено. Теперь что? Суд примет решение. Никто не уклоняется. Я не могу комментировать уголовное дело, для этого есть органы уголовного преследования. Суд примет решение", – сказал Руслан Жаксылыков.

Журналисты также попросили его дать оценку сыну депутата как военнослужащему.

"Для меня все солдаты одинаковые. Немножко хулиганит или отличный парень – для меня они все одинаковые, такие же дети, как и мои дети. Если он нарушил, он понесет ответственность. Никто не убегает и не скрывается. Есть закон и все будет по нему решено", – заверил министр.

Дело сына Даулета Турлыханова

В феврале этого года адвокат из Алматы Анна Димитриевич написала в соцсетях пост. В нем она рассказала, что они с супругом попытались помочь девушке на улице, но сами, по ее словам, стали жертвами нападения со стороны сына известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова.

В Департаменте полиции Алматы тогда сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК – "хулиганство".

Кроме того, сам Даулет Турлыханов подтвердил, что речь в данной ситуации идет о его сыне. Он отметил что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля.

Позже спортсмен сообщил, что встретился с потерпевшей стороной, извинился и предложил помочь с лечением.

В Главной военной прокуратуре рассказали, что конфликт произошел в ночь с 10 на 11 февраля 2023 года по улице Аль-Фараби города Алматы возле одного из развлекательных заведений. Там отметили, что парень является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

В начале апреля стало известно, что парень предстанет перед судом. Позже в военной прокуратуре рассказали, что уголовное дело было завершено и находится на стадии судебного рассмотрения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023774-glava-minoborony-vyskazalsya-o-volokite-vokrug-dela-syna-deputata-turlyhanova/