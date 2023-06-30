Прокуроры выявили попытки вербовки казахстанцев для участия в конфликте в Украине

Прокурор. Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

Прокуратура Костанайской области на своем официальном сайте обратилась к жителям региона в связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.

В надзорном ведомстве сообщили, что в последнее время в социальных сетях активно размещаются материалы относительно конфликта между РФ и Украиной.

"При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", - говорится в сообщении.

Также прокуроры отметили, что некоторые казахстанцы, публично комментируя происходящее, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

Подчеркивается, что помимо этого на территории Костанайской области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию России для участия в вооруженном конфликте в Украине.

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.

"В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации, призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях", - призвали прокуроры.

Подчеркивается, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Напомним, что буквально на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередной раз обозначил позицию РК по ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что мы должны строго следовать уставу Организации Объединенных Наций и в целом должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Помимо этого необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены разными государствами.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня.

Отметим, что в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

В июне во время участия в ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава государства ответил на вопрос об отношении Казахстана к спецоперации России в Украине.

Он отметил: если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос. По его словам, по этой причине РК не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

В ноябре глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении. Во время сессии он призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026917-prokurory-vyyavili-popytki-verbovki-kazahstantsev-dlya-uchastiya-v-konflikte-na-ukraine/