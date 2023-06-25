Каховская ГЭС: как украинцы живут без воды после наводнения

Эвакуация жителей во время наводнения. Фото: Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня небольшой городок Марганец сначала затопило наводнением, а потом он вообще остался без воды. В Марганце и других городах вниз по течению Днепра, пострадавших после прорыва плотины, побывал корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг.

Его репортаж на английском языке можно прочитать здесь.

В усыхающем водоеме, в пределах слышимости от линии фронта в Украине, две маленькие рыбки задыхаются и барахтаются в полуденной жаре.

Вокруг них под лучами солнца расстилаются огромные пространства из грязи и камней, покрывшиеся за последние три четверти века метрами воды. На песчаной отмели неподалеку лежит огромная баржа с зерном. Ужи и лягушки скользят по мелководью, словно в поисках тени.

Через две недели после того, как в результате предполагаемой российской диверсии была разрушена сдерживающая Днепр плотина Каховской ГЭС, около 18 кубических километров воды (которой достаточно, чтобы заполнить бассейн размером с Англию) перенеслись на юг и исчезли в Черном море.

«Это катастрофа. Все было смыто. Олени, кабаны, рыбы и так много исчезающих видов. Около полумиллиона людей теперь остались без воды», – говорит Анатолий Деркач, 37-летний секретарь городского совета в Марганце, который находится на западном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Из своего кабинета на четвертом этаже Деркач смотрит на серую, потрескавшуюся грязь, и силуэт крупнейшей в Европе атомной электростанции на другом берегу.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под российской оккупацией. После того как вода ушла, станция, находящаяся на расстоянии около 10 км, вдруг стала казаться гораздо ближе.

«Они говорят, что воды для охлаждения в резервуарах хватит примерно на шесть месяцев. Но мы не можем быть уверены в этом», – сказал он со вздохом, за которым последовало слово "Чернобыль", где в 1986 году произошла самая страшная ядерная катастрофа в украинской истории.

Марганец, небольшой городок на вершине холма, возвышающегося над водохранилищем, часто подвергается обстрелам российской артиллерии.

«Они наблюдают за нами с беспилотников. Если видят больше пяти человек в одном месте, начинают стрелять», – говорит Деркач.

Поскольку водохранилище опустело, а подача воды прекращена, горсовет был вынужден организовать временные пункты раздачи воды по всему городу.

«Как вы думаете, что я чувствую? Я как осел, вынужденный таскать воду», – говорит пенсионерка Юлия, стоя в очереди из более чем 20 человек возле большой пластиковой канистры с водой в центре города.

«Это даже не питьевая вода. Мне страшно за будущее. Я не вижу никакого выхода», – сказала ее соседка, 70-летняя Нина.

Марганец и другие близлежащие города разрабатывают планы по прокладке новых каналов, чтобы соединить их с другими водохранилищами. Но многие жители уехали, а местные шахты и другие предприятия были вынуждены закрыться.

Местные фермеры теперь пытаются добраться до старых колодцев и небольших ручьев, чтобы найти альтернативные источники воды.

«Я не знаю, о чем думали [русские], делая это. Окружающая среда пострадает, и всем нам будет тяжело», – сказал 56-летний Иван Зарусский, сделав небольшой перерыв в погрузке соломы на прицеп с группой родственников и соседей в поле за городом.

«Главное, чтобы атомная станция не взорвалась, а остальное мы переживем. Нам деваться некуда, так что и выбора нет», – добавляет он с усмешкой.

Москва утверждает, что не имеет никакого отношения к разрушению плотины Каховской ГЭС на оккупированной территории, и обвиняет Украину в ракетном обстреле.

Дальше на юг, вниз по течению от разрушенной плотины, поток воды пронесся без предупреждения по Херсону и городам поменьше, в результате чего погибли десятки людей, а тысячи людей были вынуждены спасаться бегством. Но сейчас уровень воды спал.

«Мы как крысы - можем пережить все», – говорит бывшая учительница, а теперь пенсионерка Ирина, которая вместе с мужем Евгением медленно вытаскивает наружу промокшие вещи из своего маленького дома.

В какой-то момент вода доставала до крыши их дома по улице Чайковского в центре Херсона, прямо рядом с Днепром. Теперь снаружи осталось лишь несколько больших луж и маленькие лодки, которыми пользовались во время наводнения.

«По крайней мере, это произошло в начале лета. У нас еще есть время все просушить», – говорит Евгений, складывая прогнившую и провонявшую мебель во дворе.

Ранее утром несколько российских артиллерийских снарядов разорвалось в центре Херсона, и в ближайшие часы и дни со стороны российских позиций на противоположном берегу Днепра будут прилетать новые снаряды.

Украинские военные не позволяют машинам приближаться к реке, и город по большей части выглядит опустевшим.

«Сегодня прекрасный день», – говорит Оксана. Она пришла помочь своим престарелым родителям, которые тоже живут на улице Чайковского, прибраться после наводнения. Оксана имеет в виду новости по поводу контрнаступления Украины.

«Наши ребята делают отличную работу. Мы можем определить, кто куда стреляет. Ребята добились больших успехов, наступая на российские позиции, и уничтожили несколько крупных складов боеприпасов. Но мне бы хотелось, чтобы все это происходило поскорее», – говорит она.

Рядом устало опускается в кресло ее отец Владимир. Он, стоя на коленях, пытался открыть топором раздувшиеся от воды ящики шкафа, но слишком быстро поднялся на ноги.

«Он здесь родился. Здесь прошла вся его жизнь. Большинство оставшихся в этом микрорайоне – пожилые люди. Они никуда отсюда не уедут», – говорит Оксана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026290-kahovskaya-ges-kak-ukraintsy-zhivut-bez-vody-posle-navodneniya/