Елена Зеленская рассказала, почему сейчас не живет с мужем

Елена Зеленская. Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью The Jerusalem Post рассказала, что сейчас в целях безопасности живет отдельно от своего супруга президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в целях безопасности спит в своем кабинете, в то время как его супруга Елена вместе с двумя детьми на данный момент из-за войны живет отдельно.

"Если нам повезет, мы встречаемся на обед в офисе. Сейчас никто из нас не может позволить себе ни отдыха, ни развлечений", – сказала Зеленская.

Как рассказала первая леди Украины, каждый день она посещает свой офис, где работает над такими проектами, как программа психического здоровья и помощь жертвам домашнего насилия, а также дает интервью и проводит телефонные и видеозвонки.

По информации на украинском портале Факти, Елена Кияшко (девичья фамилия) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года. С будущим президентом Украины Владимиром Зеленским училась в одной школе, в параллельных классах. Но общаться они начали только тогда, когда стали студентами разных институтов.

Пара поженилась в 2003 году. В 2004 году родилась дочь Александра, а в 2013 году – сын Кирилл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025843-elena-zelenskaya-rasskazala-pochemu-seychas-ne-zhivet-s-muzhem/