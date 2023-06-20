Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Я обозначил нашу позицию в отношении этого очень сложного вопроса.

Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели.

Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях", - сказал он.

Напомним, в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

В июне во время участия в ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава государства ответил на вопрос об отношении Казахстана к спецоперации России в Украине.

Он отметил: если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - сообщил Токаев.

В ноябре глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении. Во время сессии он призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.

В апреле этого года замглавы МИД Казахстана Роман Василенко дал интервью корреспондентам Deutsche Welle. Он высказался о позиции нашей страны по вопросу украинско-российского конфликта.

"Мы достаточно четко обозначили свою позицию и в данной ситуации (войны в Украине – прим. ред.). Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины.

Эта позиция понятна всем нашим партнерам. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция – проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", – подчеркнул Василенко.

Между тем в прошлом месяце спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев высказался по поводу текущего украинско-российского конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025618-tokaev-vnov-oboznachil-pozitsiyu-kazahstana-po-situatsii-vokrug-ukrainy/