Выпускники выкинули школьные аттестаты в урну: В Минпросвещения отреагировали на видео

Аттестаты в урне. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

В соцсетях опубликовано видео, как выпускники выбрасывают школьные аттестаты в урну. В пресс-службе Министерства просвещения РК прокомментировали ролик, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике Krisp_almaty размещено видео, на кадрах которого – казахстанские выпускники выбрасывают школьные аттестаты с изображением герба страны.

Пользователи соцсети в комментариях разделились во мнениях: одни осуждают поведение молодых людей, а другие пытаются найти оправдание их поступку.

"Отличники бы так не сделали. А эти выкинули, хайпанули и тут же подобрали", "Да потому что наше образование не ценится", "Вот нужно после такого видео задуматься о нашей системе образования и обучения нравственности нашей молодежи", "Надо бы поймать и жестко наказать как их, так и их родителей, за оскорбление госсимволики", – пишут казахстанцы.

В пресс-службе Министерства просвещения РК сообщили корреспонденту NUR.KZ, что на сегодня проводится работа по выявлению выпускников, участвовавших в данном ролике.

"Управлениям образования даны рекомендации о проведении разъяснительной работы с учащимися и выпускниками школ, родительской общественностью по недопущению подобных фактов", – рассказала пресс-секретарь Минпросвещения Мереке Нурмуханова.

Напомним, в этом году учебный год для казахстанских школьников впервые завершился 31 мая, а не 25 мая, как это было ранее. Такое решение было принято еще летом прошлого года. В Минпросвещения объясняли, что продление учебного года позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

В апреле Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.

Кроме того, в мае Минпросвещения сообщили о датах последних звонков и вручения аттестатов в школах Казахстана в 2023 году. В ведомстве порекомендовали проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

Между тем 1 июня в 313 школах Алматы состоялись торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года. А вчера полиция обратилась к выпускникам и их родителям в связи с празднованием окончания школы – на этой неделе в школах проходят выпускные вечера.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", документы об образовании государственного образца выдаются организациями образования в соответствии с пунктом 3 статьи 39 закона РК от 27 июля 2007 года "Об образовании".

Основанием для выдачи обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, свидетельства об основном среднем образовании, аттестата об общем среднем образовании, диплома о техническом и профессиональном образовании, диплома о послесреднем образовании, диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавр, диплома о высшем образовании с присуждением квалификации, диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистр, а также свидетельства о профессиональной подготовке является решение соответствующей (экзаменационной, квалификационной, аттестационной) комиссии.

Документ об образовании выдается обучавшемуся лично в торжественной обстановке не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

В случае отсутствия возможности личного получения документа он выдается третьему лицу по доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025962-vypuskniki-vykinuli-shkolnye-attestaty-v-urnu-v-minprosvescheniya-otreagirovali-na-video/