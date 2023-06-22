Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Выпускники выкинули школьные аттестаты в урну: В Минпросвещения отреагировали на видео

Опубликовано:

Выпускники выбрасывают аттестаты в урну
Аттестаты в урне. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

В соцсетях опубликовано видео, как выпускники выбрасывают школьные аттестаты в урну. В пресс-службе Министерства просвещения РК прокомментировали ролик, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике Krisp_almaty размещено видео, на кадрах которого – казахстанские выпускники выбрасывают школьные аттестаты с изображением герба страны.

Пользователи соцсети в комментариях разделились во мнениях: одни осуждают поведение молодых людей, а другие пытаются найти оправдание их поступку.

"Отличники бы так не сделали. А эти выкинули, хайпанули и тут же подобрали", "Да потому что наше образование не ценится", "Вот нужно после такого видео задуматься о нашей системе образования и обучения нравственности нашей молодежи", "Надо бы поймать и жестко наказать как их, так и их родителей, за оскорбление госсимволики", – пишут казахстанцы.

В пресс-службе Министерства просвещения РК сообщили корреспонденту NUR.KZ, что на сегодня проводится работа по выявлению выпускников, участвовавших в данном ролике.

"Управлениям образования даны рекомендации о проведении разъяснительной работы с учащимися и выпускниками школ, родительской общественностью по недопущению подобных фактов", – рассказала пресс-секретарь Минпросвещения Мереке Нурмуханова.

Напомним, в этом году учебный год для казахстанских школьников впервые завершился 31 мая, а не 25 мая, как это было ранее. Такое решение было принято еще летом прошлого года. В Минпросвещения объясняли, что продление учебного года позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

В апреле Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.

Кроме того, в мае Минпросвещения сообщили о датах последних звонков и вручения аттестатов в школах Казахстана в 2023 году. В ведомстве порекомендовали проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

Между тем 1 июня в 313 школах Алматы состоялись торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года. А вчера полиция обратилась к выпускникам и их родителям в связи с празднованием окончания школы – на этой неделе в школах проходят выпускные вечера.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", документы об образовании государственного образца выдаются организациями образования в соответствии с пунктом 3 статьи 39 закона РК от 27 июля 2007 года "Об образовании".

Основанием для выдачи обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, свидетельства об основном среднем образовании, аттестата об общем среднем образовании, диплома о техническом и профессиональном образовании, диплома о послесреднем образовании, диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавр, диплома о высшем образовании с присуждением квалификации, диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистр, а также свидетельства о профессиональной подготовке является решение соответствующей (экзаменационной, квалификационной, аттестационной) комиссии.

Документ об образовании выдается обучавшемуся лично в торжественной обстановке не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

В случае отсутствия возможности личного получения документа он выдается третьему лицу по доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025962-vypuskniki-vykinuli-shkolnye-attestaty-v-urnu-v-minprosvescheniya-otreagirovali-na-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.