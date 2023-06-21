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Полиция обратилась к казахстанским выпускникам и их родителям

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Полицейские стоят на построении
Полицейские. Иллюстративное фото: Polisia.kz

Полиция обратилась к выпускникам и их родителям в связи с празднованием окончания школы - на этой неделе в школах проходят выпускные вечера, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В прошлые годы были случаи совершения различных правонарушений с участием выпускников.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности патрульные наряды полиции максимально приближены к местам проведения вечеров, а также задействованы камеры видеонаблюдения ЦОУ, рассказали в правоохранительных органах.

В целом на данные мероприятия задействовано свыше 7 тысяч сотрудников полиции. Для координации задействованного личного состава и осуществления руководства проводимыми мероприятиями в территориальных органах внутренних дел созданы оперативные штабы.

Выпускников призвали:

  • не допускать фактов нарушения общественного порядка;
  • соблюдать правила дорожного движения;
  • принять меры безопасности на водоемах.

Начальник управления КАП МВД Асет Оспанов напомнил о выявленных в ряде областей нарушениях, которые были совершены 1 июня во время празднования последних звонков.

Например, имели место факты передвижения в автокортежах: 14 водителей были привлечены к ответственности, 3 автомашины водворены на штрафстоянку.

"Педагогам, родителям и другим законным представителям несовершеннолетних необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий.

Уважаемые выпускники и их родители, этот праздник для вас должен остаться в памяти только с положительной стороны, без допущения каких-либо чрезвычайных происшествий. Берегите себя и своих близких", обратился Оспанов.

Напомним, 1 июня в Алматы водителей двух машин наказали из-за пассажиров, которые высунулись из окон. Нарушителей сняли на видео.

В этом году полицейские Туркестанской области наказали водителей двух кортежей с выпускниками. Нарушения были выявлены при мониторинге соцсетей.

Также в период проведения последних звонков в школах в Актау на видео попала опасная езда кортежа с выпускниками местных учебных заведений. Водителей авто привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025668-politseyskie-obratilis-k-kazahstanskim-vypusknikam-i-ih-roditelyam/

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