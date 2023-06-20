Потасовка с участием сына Мухамедиулы произошла в суде после оглашения приговора

Потасовка в суде. Кадр из видео: t.me/egovpress

В столичном суде произошла потасовка с участием сына Арыстанбека Мухамедиулы, экс-главы Нацмузея и экс-министра культуры и спорта, которого сегодня осудили на 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

После оглашения приговора сын экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы Динмухамед пытался подойти к отцу, когда того выводили из зала суда в сопровождении конвоя.

Однако, сделать это ему не удалось - страж порядка оттолкнул парня, затем его схватил другой конвоир. После потасовки сын Мухамедиулы стал выкрикивать, что дело его отца заказное.

"Вы все ответите за свои поступки! Где новый Казахстан? Где справедливость? За что судят? Все сфабриковано! Ни одного факта нарушений! Это позор! Позор всем, позор новому Казахстану. За что?

Почему судья выносит такой вердикт. Это все заказ, это все сфабриковано", - выкрикивал он в зале суда после того, как увели Арыстанбека Мухамедиулы.

Другие родственники осужденного пытались успокоить парня.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 году стало известно, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Позже бывшего главу Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали, а в конце мая его поместили под стражу.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле.

16 июня подсудимый выступил с последним словом. Во время выступления Мухамедиулы напомнил, что в начале суда он заявлял, что не нарушал закон и не признает вину.

А сегодня, 20 июня, в суде Астаны вынесли приговор Арыстанбеку Мухамедиулы. Его признали виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса, которые ранее ему предъявило обвинение – ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Также судья разъяснил свое решение в отношении экс-главы Нацмузея и Минкульта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025630-potasovka-s-uchastiem-syna-muhamediuly-proizoshla-v-sude-posle-oglasheniya-prigovora/