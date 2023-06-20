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В аэропорту Алматы объяснили огромные очереди и заторы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Международном аэропорту Алматы сообщили о резком приросте пассажиров в связи с наступлением летних отпусков и каникул, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул для удовлетворения потребностей туристов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в Международном аэропорту Алматы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе алматинского аэропорта отметили, что на сегодня пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год.

В 2022 году аэропорт принял более чем 7,2 млн пассажиров, планируется увеличение пассажиропотока до 8 млн человек в этом году.

При этом на данный период могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы на территории Международного аэропорта Алматы.

"Мы делаем все возможное для скорейшего завершения строительства нового Международного пассажирского терминала, пропускная способность которого составит 8 млн человек и который предоставит необходимый комфорт и удобство жителям и гостям нашего города", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее столичный аэропорт объяснил большое скопление пассажиров у пунктов досмотра. По их словам, ситуация связана с одновременной регистрацией семи и более рейсов (около 800 пассажиров), что является стандартной практикой в крупных аэропортах.

В начале апреля президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что проблемы с пробками на территории воздушной гавани нужно ожидать до следующего года. Проблема будет решена, когда откроют путь на вылеты.

Он рассказал, что после окончания постройки нового VIP-терминала площадка южного VIP-терминала также будет использоваться для парковки.

Напомним, 1 июня 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы. Он принял участие в церемонии закладки капсулы на месте его строительства.

Позже горожане возмутились сносом исторического здания VIP-терминала алматинского аэропорта. Данное решение подвергли критике и в мажилисе.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что построенное в 1947 году историческое здание аэропорта Алматы будет перенесено, а ряд декоративных элементов построения будет сохранен.

В январе стало известно, что планируемый срок завершения строительства нового терминала –первое полугодие 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025534-v-aeroportu-almaty-obyasnili-ogromnye-ocheredi-i-zatory/

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