Аэропорт Астаны объяснил большое скопление пассажиров у пунктов досмотра

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Международном аэропорту Астаны объяснили, почему у пунктов досмотра скапливается большое количество пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что столичный аэропорт за 30 минут справляется с пассажиропотоком в 800 человек.

"С началом лета в терминале внутренних вылетов Международного аэропорта Астаны начали образовываться скопления пассажиров у пунктов досмотра. Эта ситуация связана с одновременной регистрацией семи и более рейсов (около 800 пассажиров), что является стандартной практикой в крупных аэропортах", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в "часы пик" пункты досмотра аэропорта работают на максимальных пропускных способностях – опаздывающих на рейс пропускают вне очереди, а семьи с детьми, пожилые и люди с особенными потребностями бесплатно проходят ускоренный досмотр через услугу "Fast track".

"Так, при оперативной работе персонала аэропорта "час пик" длится около 30 минут. Это с учетом соблюдения правил авиабезопасности, что также занимает дополнительное время", – гласит публикация.

Кроме того, в Международном аэропорту Астаны напомнили о ремонте взлетно-посадочной полосы, в связи с чем сотрудники пункта досмотра просят пассажиров заблаговременно пребывать в аэропорт для посадки на рейс.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта с 31 мая и 7 июня – проводилась очистка ее поверхности от резинового наката. Также в феврале сообщалось, что ремонт искусственных покрытий ВПП запланирован в период с 15 июля по 8 августа этого года.

Недавно глава МИИР Марат Карабаев заявил о критическом состоянии покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны.

На официальном сайте воздушной гавани столицы говорится, что Международный аэропорт Астаны является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года.

В 1930 году в трех километрах от Акмолинска, ныне Астана, был построен аэропорт. На территории его находилось поле в виде квадрата для взлета и посадки самолетов, саманный вокзал — 8 комнат с небольшим залом, домик для пилотов из двух комнат, подвальное бензохранилище, а также саманная маслогрейка (для подогрева масла и воды).

1 декабря 2021 года Международный аэропорт Астаны отмечал свое 90-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023893-aeroport-astany-obyasnil-bolshoe-skoplenie-passazhirov-u-punktov-dosmotra/