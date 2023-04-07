Когда решится проблема пробок в аэропорту Алматы

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой во время брифинга на площадке РСК рассказал, когда будут решены проблемы с пробками на территории воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, одна из самых главных проблем – это поток людей на парковке, так как на данный момент пандус перестраивается, из-за чего дорога, которая ведет на вылеты, закрыта.

"Мы планируем закончить реконструкцию пандуса уже к июлю-августу этого года. После этого мы планируем построить новый пандус, который будет использоваться для международных рейсов.

В связи с этим проблемы с пробками нужно ожидать до следующего года. Когда мы откроем путь на вылеты, эта проблема будет решена, так как теперь будет альтернативный путь на вылет", – рассказал Альп Эр Тунга Эрсой на брифинге.

Кроме того, он заявил, что после окончания постройки нового VIP-терминала площадка южного VIP-терминала также будет использоваться для парковки. Также после стройки второго пандуса парковка будет расширена и проблема будет решена.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким будет VIP-терминал аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015892-kogda-reshitsya-problema-probok-v-aeroportu-almaty/