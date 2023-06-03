160 нарушений выявили в деятельности "Озенмунайгаз"

Здание ОМГ. Фото: ozen.kz

Специальная рабочая группа "КазМунайГаз" выявила 160 нарушений и несоответствий ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности "Озенмунайгаз", сообщается на официальном сайте КМГ.

В компании отметили, что к настоящему моменту группа анализирует 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе и 17 производственных структурных подразделений АО "Озенмунайгаз", 8 нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций.

На текущий момент предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:

7 фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК:

по 10 фактам проводятся служебные расследования;

по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.

О сумме ущерба пока не сообщается - как уточнили в компании, ее определят по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.

"Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание Департаментом экономических расследований заместителя генерального директора Озенмунайгаза. Работа Комиссии еще не завершена, и по многим фактам ведутся служебные расследования", — отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Дело "Озенмунайгаза"

В апреле в департаменте экономических расследований по Мангистауской области АФМ РК сообщили, что на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз"(Озенмунайгаз) департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований.

Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.

Позже руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал, что в АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Также в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

А в начале мая КМГ в ходе ночных проверок АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках.

Также в КМГ ответили на информацию о спекуляциях с нефтью, добываемой "Озенмунайгазом". Как сообщили в КМГ, все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть. В нацкомпании также подчеркнули, что закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников.

Между тем 13 мая стало известно, что специалисты "КазМунайГаза" при проверке деятельности АО "Озенмунайгаз" выявили серьезную разницу в стоимости однотипных работ.

Накануне стало известно о том, что задержан заместитель генерального директора "Озенмунайгаза" Бауржан Мамбетсапаев. Предполагается, что он незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023244-160-narusheniy-vyyavili-v-deyatelnosti-ozenmunaygaz/