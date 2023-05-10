В КМГ ответили на информацию о спекуляциях с нефтью, добываемой "Озенмунайгаз"

"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

Единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО "Озенмунайгаз", является системный трейдер группы компаний КМГ, передает официальный сайт нацкомпании.

Как сообщили в КМГ, все экспортные объемы "Озенмунайгаз" ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть.

В нацкомпании также подчеркнули, что закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников.

"При этом для обеспечения населения страны топливом по доступной цене предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для АО НК "КазМунайГаз". С целью снижения убытков нефть, передаваемая на переработку, закупается у месторождений по ценам ниже экспортных и напрямую поставляется на нефтеперерабатывающие заводы", – пояснили в КМГ.

Таким образом, как добавили в нацкомпании, информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО НК "КазМунайГаз" на внутренний рынок по сниженной цене и ее последующей перепродаже на экспорт третьими лицами не соответствует действительности.

Ранее в Департаменте экономических расследований по Мангистауской области АФМ РК сообщили, что на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз"(Озенмунайгаз) департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований.

Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.

Позже руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал, что в АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Также в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

А на прошлой неделе КМГ в ходе ночных проверок "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках.

Добавим, что, согласно информации на сайте ОМГ, нефтепромысловое управление "Узень" было образовано 15 июля 1964 года.

16 апреля 1996 года нефтепромысловое управление было преобразовано в ОАО "Озенмунайгаз", а 1 апреля 2004 года в результате слияния ОАО "Озенмунайгаз" и ОАО "Эмбамунайгаз" было образовано АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

Уже 1 июля 2012 года производственный филиал "Озенмунайгаз" был вновь преобразован в АО "Озенмунайгаз". В состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. В настоящее время в компании работает свыше девяти тысяч человек. Компания занимается освоением месторождений Узень и Карамандыбас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020017-v-kmg-otvetili-na-informatsiyu-o-spekulyatsiyah-s-neftyu-dobyvaemoy-ozenmunaygaz/