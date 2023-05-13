Крупные финансовые несоответствия выявил КМГ в работе "Озенмунайгаза"

"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

Специалисты "КазМунайГаза" при проверке деятельности АО "Озенмунайгаз" выявили серьезную разницу в стоимости однотипных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"К настоящему времени специалистами выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок. Так, общая стоимость реконструкции трех водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 млн 482 тыс. тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 млн тенге с НДС.

Это более чем в 2 раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьезной разницы выясняются специалистами", – сообщили представители компании.

Также в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью между ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" в 2022 году были заключены договора на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 млрд 582 млн 699 тыс. тенге с общим объемом работы - подземный ремонт 371 скважин (или 30 040,7 бригада-часов).

"В ходе проверки установлена, что ОМГ в нарушение пункта 6-1. статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 млн 951 тыс. тенге. Кроме того, выявлены невыполненные объемы работ. Ведется уточнение причин", – заявили в КМГ.

По данным компании, рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм Порядка закупок АО ФНБ "Самрук-Казына" производится закуп бензина марки АИ-95 путем перечисления средств на зарплатные карты водителей.

Также, в январе текущего года в нарушение Порядка закупок ОМГ произведен закуп бензина марки АИ-95 объемом 69 тонн без утвержденного перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020396-krupnye-finansovye-nesootvetstviya-vyyavil-kmg-v-rabote-ozenmunaygaza/