Задержан заместитель генерального директора "ОзенМунайГаза"

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

ДЭР по Мангистауской области задержал замгендиректора АО "ОзенМунайГаз" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает официальный Telegram-канал АФМ РК.

"Бауржан Мамбетсапаев, используя должностное положение в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых", – говорится в сообщении ведомства.

В Департаменте экономических расследований по Мангистауской области отметили, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся девять тысяч жителей Жанаозена.

"Органом уголовного преследования установлено, что Бауржану Мамбетсапаеву было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально-уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования", – добавили в ведомстве.

Также, как сообщили в ДЭР, действиями подозреваемого государству был причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие.

"Следствием проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности Бауржана Мамбетсапаева, а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций", – подытожили в департаменте.

Следственные мероприятия продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023152-zamgendirektora-ozenmunaygaza-zaderzhali-po-podozreniyu-v-zloupotreblenii-dolzhnostnymi-polnomochiyami/