Задержан заместитель генерального директора "ОзенМунайГаза"
Опубликовано:
ДЭР по Мангистауской области задержал замгендиректора АО "ОзенМунайГаз" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает официальный Telegram-канал АФМ РК.
"Бауржан Мамбетсапаев, используя должностное положение в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых", – говорится в сообщении ведомства.
В Департаменте экономических расследований по Мангистауской области отметили, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся девять тысяч жителей Жанаозена.
"Органом уголовного преследования установлено, что Бауржану Мамбетсапаеву было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально-уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования", – добавили в ведомстве.
Также, как сообщили в ДЭР, действиями подозреваемого государству был причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие.
"Следствием проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности Бауржана Мамбетсапаева, а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций", – подытожили в департаменте.
Следственные мероприятия продолжаются.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023152-zamgendirektora-ozenmunaygaza-zaderzhali-po-podozreniyu-v-zloupotreblenii-dolzhnostnymi-polnomochiyami/